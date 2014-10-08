Сериал «Тест на беременность» – это российская драма о талантливом женском докторе Наталье Бахметьевой. Молодая и трудолюбивая девушка возглавляет акушерское отделение в крупном медицинском центре. После повышения у нее появляются как новые поклонники, так и завистники, уверенные, что Наташе слишком легко все достается. Но девушка давно научилась не обращать внимания на пересуды, ведь она много лет тайно встречается с женатым мужчиной. Однажды Бахметьева решает изменить свою жизнь и найти достойного ее мужчину.