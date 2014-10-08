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Постер к сериалу Тест на беременность
Постер к сериалу Тест на беременность
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Тест на беременность
Тест на беременность (2014 - …) Тест на беременность 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 28 часов 36 минут
О чем сериал

Сериал «Тест на беременность» – это российская драма о талантливом женском докторе Наталье Бахметьевой. Молодая и трудолюбивая девушка возглавляет акушерское отделение в крупном медицинском центре. После повышения у нее появляются как новые поклонники, так и завистники, уверенные, что Наташе слишком легко все достается. Но девушка давно научилась не обращать внимания на пересуды, ведь она много лет тайно встречается с женатым мужчиной. Однажды Бахметьева решает изменить свою жизнь и найти достойного ее мужчину.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Лянка Грыу
Лянка Грыу Ольга Леонидовна Ольшанская, зав.лаб.
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Артур Ваха
Артур Ваха
Александр Яцко
Александр Яцко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тест на беременность - Сезон 1 Сезон 1
2014, 16 эпизодов
 
Тест на беременность - Сезон 2 Сезон 2
2019, 16 эпизодов
 
Тест на беременность - Сезон 3 Сезон 3
TBA, 1 эпизод
 
Сезон 4
TBA,
 
Кадры из сериала
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