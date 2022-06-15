История вращается вокруг бывшего полицейского Ивана, который жаждет отомстить своему заклятому врагу, виновному в смерти его напарника. Именно из-за этого преступника мужчина оказался в тюрьме. Теперь, разрабатывая особый план мести, герой встречает на своем пути опасных людей, с которыми ему необходимо заключить сделку. Ради спасения самого себя Ивану предстоит стать наемным убийцей. Однако судьба меняет планы мужчины – он попадает в автокатастрофу, теряет память и получает возможность начать новую жизнь.