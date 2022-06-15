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Киноафиша Сериалы Киллер
Киллер (2022 - …) Киллер 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Продолжительность 13 часов 36 минут
О чем сериал

История вращается вокруг бывшего полицейского Ивана, который жаждет отомстить своему заклятому врагу, виновному в смерти его напарника. Именно из-за этого преступника мужчина оказался в тюрьме. Теперь, разрабатывая особый план мести, герой встречает на своем пути опасных людей, с которыми ему необходимо заключить сделку. Ради спасения самого себя Ивану предстоит стать наемным убийцей. Однако судьба меняет планы мужчины – он попадает в автокатастрофу, теряет память и получает возможность начать новую жизнь. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Голубков
Александр Голубков
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Киллер»
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
27 июля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
27 июля 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Киллер - Сезон 1 Сезон 1
2022, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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