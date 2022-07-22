Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Новости
Пресс-показы
Статьи
Интервью
Викторины
События
Блог редакции
Редакция
Киноафиша
Новости
Звёздные войны
Новости: Звёздные войны
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Подборки Netflix
Что посмотреть
Must-see от кинозвезд
Киноклуб
Киноафиша объясняет
DC
Marvel
Патрик Стюарт мечтает о фильме-кроссовере «Звездных войн» и «Звездного пути»
Скорее всего, он в этом не одинок.
Написать
25 сентября 2020 14:31
Джанкарло Эспозито раскрыл, что в «Мандалорце» будет как минимум четыре сезона
Исполнитель роли Моффа Гидеона поделился планами создателей шоу.
Написать
22 сентября 2020 12:33
Уже официально: в сериале про Оби-Вана Кеноби будет всего один сезон
После всех проблем сериала даже это неплохо.
Написать
11 сентября 2020 16:42
Героиня Дэйзи Ридли в «Звездных войнах» могла стать потомком Оби-Вана Кеноби
Создатели долго не могли определиться с происхождением Рей.
Написать
9 сентября 2020 16:28
«Не надо брать темнокожего персонажа, чтобы потом убрать его в сторону»: Джон Бойега обрушился с критикой на Disney
Актеру не нравится тот факт, что Финна позиционировали важным персонажем «Звездных войн», но потом задвинули на второй план.
Написать
2 сентября 2020 16:31
Дэйзи Ридли пожаловалась на отсутствие ролей после завершения «Звездных войн»
В какой-то момент актриса впала в панику.
Написать
28 августа 2020 12:22
Режиссеру «Новых мутантов» не понравилась репрезентация ЛГБТ в «Звездных войнах: Скайуокер. Восход»
«Это были непонятно какие персонажи на заднем плане, а создатели фильма сделали из этого целое шоу».
Написать
27 августа 2020 12:13
Слухи: Райан Рейнольдс может сыграть в «Звездных войнах» Тайки Вайтити
Если позволит график.
Написать
21 августа 2020 14:07
На смену малышу Йоде: в сети показали милого кроху Джаббу Хатта и Джа-Джа Бинкса
Эти ребята способны похитить любое сердечко.
Написать
20 августа 2020 11:00
«Как фанат и зритель»: как Джордж Лукас оценил сериал «Мандалорец»
Создатель «Звездных войн» был немногословен, но конструктивен.
Написать
19 августа 2020 12:16
Слухи: Кайло Рен из «Звездных войн» получит сольный фильм или сериал
Участие Адама Драйвера остается под большим вопросом.
Написать
18 августа 2020 11:20
Звездный аукцион: костюм Дарта Вейдера уйдет с молотка
Примерить на себя доспех и шлем великого злодея сможет только крайне богатый поклонник космической оперы.
Написать
14 августа 2020 09:27
Композитор сериала «Мандалорец» намекнул на большие сюрпризы во втором сезоне
Шоу вернется на Disney+ в октябре.
Написать
12 августа 2020 17:01
«Звездные войны» вдохновили ученых на создание искусственной кожи
Как блокбастер Джорджа Лукаса, снятый 40 лет назад, помог современной науке.
Написать
4 августа 2020 15:08
Карл Урбан из «Пацанов» снялся в секретной роли в «Звездных войнах 9»
Дружба с Джей Джеем Абрамсом принесла свои плоды.
Написать
30 июля 2020 12:54
Во втором сезоне «Мандалорца» раскроют секрет темного меча Моффа Гидеона
Оказывается, это не просто древнее оружие.
Написать
30 июля 2020 09:42
Бри Ларсон могла получить главную роль в фильме «Изгой-один»
Роль досталась Фелисити Джонс, но у Ларсон еще все впереди.
Написать
29 июля 2020 12:13
Слухи: Дональд Гловер вернется к роли Лэндо в сериале по «Звездным войнам»
О каком проекте идет речь – пока не ясно.
Написать
23 июля 2020 16:51
Слухи: Бри Ларсон получит главную роль в новом фильме по «Звездным войнам»
В основе сюжета могут оказаться «Рыцари Старой Республики».
Написать
20 июля 2020 09:14
Слухи: Энакин Скайуокер появится в сериале «Оби-Ван Кеноби»
Хейден Кристенсен тоже в деле.
Написать
16 июля 2020 14:41
Слухи: Disney признает сиквелы «Звездных войн» неканоничными
Возможно, студия «отыграет назад» события, происходящие во франшизе.
Написать
7 июля 2020 10:20
По сериалу «Мандалорец» выпустят книги и комиксы
Вселенная расширяется.
Написать
2 июля 2020 09:09
Пятый эпизод «Звездных войн» впервые покажут в 4К на больших экранах
Любимый фильм поклонников выпустят в высоком разрешении.
Написать
17 июня 2020 16:35
«Довольно пугающе»: как выглядят без меха эвоки в «Звездных войнах 9»
Художник показал в своем Instagram недоделанный костюм мохнатого инопланетянина.
Написать
17 июня 2020 09:52
Раскрыт ранний образ Палпатина с робо-руками для «Звездных войн 9»
Художник-постановщик поделился наброском, созданным в условиях строжайшей секретности.
Написать
17 июня 2020 09:46
Спасибо детям: как появилась знаменитая сцена с малышом Йодой и супом в «Мандалорце»
Благодаря детям, создатели поняли, что герой должен быть постоянно на виду.
Написать
9 июня 2020 12:13
Фанаты «Звездных войн» назвали Сноука клоном Императора Палпатина
Поклонники определились с наиболее популярной теорией происхождения антагониста.
Написать
9 июня 2020 09:30
Фанаты «Звездных войн» потребовали выхода режиссерской «Мести ситхов»
Зак Снайдер одобрил бы.
Написать
1 июня 2020 15:36
Раскрыты детали снятого с эфира сериала Джорджа Лукаса по «Звездным войнам»
О несостоявшемся крупнобюджетном проекте рассказал один из его сценаристов.
Написать
27 мая 2020 15:54
Саймон Пегг раскрыл, какую роль мечтает получить в сериале «Мандалорец»
Британский актер мечтает вернуться к роли охотника за головами Денгара.
Написать
27 мая 2020 14:30
Related video
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым