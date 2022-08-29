Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит

Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»

Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного

«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»

«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями

470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас

Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2

Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3

Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске

«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова