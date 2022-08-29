Приехав на собеседование по работе в Детройт, девушка узнает, что в арендованном ею доме уже проживает парень. Несмотря на это, она соглашается остаться там на ночь. Вскоре она случайно обнаруживает в подвале таинственную дверь, за которой скрываются страшные и опасные секреты. С началом этого открытия начинается ее путешествие в мир тайн и опасностей.
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