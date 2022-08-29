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Постер фильма Варвар
7.0
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7.0

Варвар

, 2022
Barbarian
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Варвар
7.0

О фильме

Приехав на собеседование по работе в Детройт, девушка узнает, что в арендованном ею доме уже проживает парень. Несмотря на это, она соглашается остаться там на ночь. Вскоре она случайно обнаруживает в подвале таинственную дверь, за которой скрываются страшные и опасные секреты. С началом этого открытия начинается ее путешествие в мир тайн и опасностей.

В ролях

Джорджина Кэмпбелл
Джорджина Кэмпбелл
Тесс
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Кит
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Эй Джей
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Фрэнк
Курт Браунолер
Курт Браунолер
Даг
Matthew Patrick Davis
Мать
Джеймс Батлер
Джеймс Батлер
Андре
Sophie Sörensen
Bonnie
Рэйчел Фаулер
Meg
JR Esposito
Jeff
Режиссер Зак Креггер
Сценарист Зак Креггер
Композитор Анна Соловьева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 октября 2022
Премьера в мире 29 августа 2022
Дата выхода
20 октября 2022 Австралия MA15+
15 сентября 2022 Аргентина 16
28 октября 2022 Великобритания 18
21 октября 2022 Вьетнам
25 октября 2022 Дания
28 октября 2022 Ирландия 18
9 сентября 2022 Канада 14A
15 сентября 2022 Мексика B15
3 ноября 2022 Нидерланды 16
8 сентября 2022 Перу
9 сентября 2022 США R
8 сентября 2022 Эквадор TP
21 октября 2022 ЮАР 16

Где посмотреть фильм

Амедиатека
MPAA R
Бюджет $4 500 000
Сборы в мире $46 169 370
Производство Regency Enterprises, Almost Never Films Inc., Dare Films
Другие названия
Barbarian, Bárbaro, Barbar, Варвар, Варварин, Barbár, Barbaras, Barbare, Barbars, Barbarzyńcy, Kẻ Man Rợ, Noites Brutais, Õuduste korter, バーバリアン, 宿劫

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7 IMDb
Обновлено 16 августа 2026

Отзывы о фильме

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Варвар

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