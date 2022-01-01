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Кристиан Тафдруп

Christian Tafdrup
Кристиан Тафдруп
Кристиан Тафдруп Christian Tafdrup
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Дата рождения
8 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Копенгаген, Дания
Биография Кристиан Тафдруп

Фильмография Кристиан Тафдруп
Не говори никому
Не говори никому
триллер, ужасы 2022, Дания / Нидерланды
7.0
Принцесса
Принцесса
анимация, боевик, драма 2006, Германия / Дания
7.0
Мыло
Мыло
мелодрама 2006,
6.0
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