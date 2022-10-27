Энола Холмс 2, 2022

В ролях
Sofia Stavrinou
Young Enola
John Parshall
Young Sherlock
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Гарри Брэдбир
Сценарист
Jack Thorne, Гарри Брэдбир, Нэнси Спрингер
Композитор
Дэниэл Пембертон
Детали фильма
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
3 ноября 2022
Премьера в мире
27 октября 2022
Дата выхода
|3 ноября 2022
|Бразилия
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|4 ноября 2022
|Испания
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|16
|4 ноября 2022
|Китай
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|4 ноября 2022
|Португалия
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|M/12
MPAA
PG-13
Производство
Legendary Entertainment, Legendary Pictures, Netflix
Другие названия
Enola Holmes 2, Enola Holmesová 2, Енола Холмс 2, إينولا هولمز 2, Enola Holmes 2., Untitled Enola Holmes Sequel, Енола Голмс 2, Энола Холмс 2, אנולה הולמס 2, เอโนลา โฮล์มส์ 2, 에놀라 홈즈 2, エノーラ・ホームズの事件簿2, 天才少女福爾摩斯 2, 天才少女福爾摩斯2, 福尔摩斯小姐：伦敦厄运, 天才少女福尔摩斯2