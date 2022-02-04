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Энола Холмс 2
Enola Holmes 2
Энола Холмс 2, 2022
2022 / Великобритания
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Жанр:
боевик
приключения
криминал
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Год выпуска
2022
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Гарри Брэдбир
В ролях
Генри Кавилл
Хелена Бонем Картер
Милли Бобби Браун
Дэвид Тьюлис
Сьюзан Уокома
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Netflix опубликовал официальный синопсис «Энолы Холмс 2»
Героиня Милли Бобби Браун будет расследовать дело пропавшей девушки.
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4 февраля 2022 12:55
«Достать ножи 2», «Серый человек» и многое другое: Netflix выпустил видеоанонс своих крупнейших фильмов 2022 года
В проморолике актеры ломают «четвертую стену» и обращаются напрямую к зрителям.
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4 февраля 2022 12:19
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