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Энола Холмс 2
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Enola Holmes 2

Энола Холмс 2, 2022

2022 / Великобритания
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Год выпуска 2022
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Гарри Брэдбир
В ролях
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Сьюзан Уокома
Сьюзан Уокома
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Энола Холмс 2 2 постера
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Netflix опубликовал официальный синопсис «Энолы Холмс 2» Героиня Милли Бобби Браун будет расследовать дело пропавшей девушки.
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4 февраля 2022 12:55
«Достать ножи 2», «Серый человек» и многое другое: Netflix выпустил видеоанонс своих крупнейших фильмов 2022 года В проморолике актеры ломают «четвертую стену» и обращаются напрямую к зрителям.
Написать
4 февраля 2022 12:19
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