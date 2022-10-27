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Постер фильма Энола Холмс 2
7.2
Энола Холмс 2 - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Энола Холмс 2
7.2

Энола Холмс 2

, 2022
Enola Holmes 2
Великобритания, США / боевик, приключения, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Энола Холмс 2
7.2
Энола Холмс 2 - Трейлер 2
Энола Холмс 2  Трейлер 2

О фильме

Энола берется за свое первое дело в качестве детектива, но ей понадобится помощь друзей и брата Шерлока, чтобы раскрыть тайну исчезновения молодой девушки.

В ролях

Генри Кавилл
Генри Кавилл
Шерлок Холмс
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Эудория Холмс
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Энола Холмс
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Grail
Сьюзан Уокома
Сьюзан Уокома
Edith
Луис Патридж
Луис Патридж
Тьюксбери
Адиль Ахтар
Адиль Ахтар
Lestrade
Шэрон Дункан-Брюстер
Шэрон Дункан-Брюстер
Mira Troy
Sofia Stavrinou
Young Enola
John Parshall
Young Sherlock
Режиссер Гарри Брэдбир
Сценарист Jack Thorne, Гарри Брэдбир, Нэнси Спрингер
Композитор Дэниэл Пембертон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 ноября 2022
Премьера в мире 27 октября 2022
Дата выхода
3 ноября 2022 Бразилия
4 ноября 2022 Испания 16
4 ноября 2022 Китай
4 ноября 2022 Португалия M/12
MPAA PG-13
Производство Legendary Entertainment, Legendary Pictures, Netflix
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 17 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 8 ноября 2023

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Энола Холмс 2 - Трейлер 2
Энола Холмс 2 Трейлер 2
Энола Холмс 2 - Трейлер 1
Энола Холмс 2 Трейлер 1
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Новости о фильме

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