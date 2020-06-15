Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Vivien Leigh
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вивьен Ли
Vivien Leigh
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 ноября 1913
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
7 июля 1967
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Вивьен Ли
Английская актриса, обладательница двух премий «Оскар»
Развернуть
Фильмография Вивьен Ли
Корабль дураков
драма, мелодрама, военный
1965, США
7.0
Трамвай "Желание"
драма
1951, США
7.0
Леди Гамильтон
мелодрама, исторический, драма, военный
1941, США
8.0
Мост Ватерлоо
военный, мелодрама, драма
1940, США
7.0
Двадцать один день
драма
1940, Великобритания
6.0
Унесенные ветром
военный, мелодрама
1939, США
8.0
Переулок Святого Мартина
комедия
1938, Великобритания
7.0
Пламя над Англией
исторический, приключения
1937, Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Унесенные ветром» названы самым кассовым фильмом в истории кино
Правда, с учетом инфляции.
Написать
15 июня 2020 16:13
В роли царицы: актрисы, сыгравшие Клеопатру
Посмотреть хорошее кино, немного освежить знания по истории и вдохновиться образом величественной женщины – сделать всё это можно за один вечер, достаточно включить любой из многочисленных
Написать
28 сентября 2018 11:34
Натали Дормер станет иконой Голливуда
Натали Дормер, звезда «Игры престолов» и «Голодных игр», воплотит на тв-экране образ голливудской дивы Вивьен Ли. Производством сериала займется студия FremantleMedia
Написать
25 мая 2018 16:34
Все новости
Статьи о персоне
Читай, смотри и наслаждайся: 10 экранизаций, от которых невозможно оторваться
Талантливо перенести книгу на экран удается не каждому режиссеру. Часто авторы романов ссорятся с постановщиками, реже – находят общий язык. Библиофилы, конечно, всегда могут сказать: «Книга лучше!» и будут правы. «Киноафиша» выбрала случаи, когда фильм получился не хуже своего литературного первоисточника.
Написать
12 сентября 2018 17:11
Все статьи
Related video
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было