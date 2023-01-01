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A Streetcar Named Desire

Трамвай "Желание", 1951

1951 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Бланш Дюбуа, учительница английского языка с аристократическим прошлым, решает переехать в Новый Орлеан к своей сестре и зятю Стелле и Стэнли Ковальски, так как ее жилье забирают кредиторы. Ничего не зная о Стэнли или жизни семьи Ковальски, Бланш обнаруживает, что они живут в подвале на первом этаже многоквартирного дома. Более того, Стэнли оказался далек от джентльменства, которое она привыкла видеть в мужчинах. По мере того как недели переходят в месяцы, напряжение между Бланш и Стэнли нарастает, и становится ясно, что скоро один из них сломается…

  • По мере хода фильма актеры перемещались во все более уменьшенные декорации квартиры Ковальски, чтобы усилить ощущение нарастающей клаустрофобии Бланш.
  • Вивьен Ли, которая в реальной жизни страдала биполярным расстройством, позже с трудом могла отличить свою реальную жизнь от жизни своей героини Бланш Дюбуа.
  • Композитор Алекс Норт написал и записал первый в истории джазовый саундтрек к драматическому фильму. Музыкальное сопровождение ярко окрасило звучание душной атмосферы Нового Орлеана. Он стал заслуженной вехой в истории киномузыки и проложил путь многочисленным джазовым саундтрекам в дальнейшем.
  • Хотя Ли сначала считала Марлона Брандо слишком грубым, а он ее – слишком душной и чопорной, вскоре актеры стали друзьями и очень слаженно работали на площадке.

Легендарная экранизация пьесы Теннесси Уильямса с Марлоном Брандо и Вивьен Ли (безусловно, их лучшие актёрские работы) в главных ролях заслуженно стала классикой мирового кино. Фильм получил специальную премию МКФ в Венеции в 1951 году, премия также досталась и Вивьен Ли. Кроме того, "Оскарами" были награждены Ли, Хантер, Молден как актеры, художник-постановщик за декорации. Особо запомнился зрителям неистовый Марлон Брандо, также отмеченный, правда, лишь номинацией на "Оскара", но это было только начало.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1951
Премьера в мире 18 сентября 1951
Возраст 12+
Режиссер
Элиа Казан
Элиа Казан
В ролях
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Ким Хантер
Карл Молден
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трамвай 3 постера
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саундтрек фильма Трамвай "Желание"
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