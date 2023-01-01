Трамвай "Желание", 1951

Бланш Дюбуа, учительница английского языка с аристократическим прошлым, решает переехать в Новый Орлеан к своей сестре и зятю Стелле и Стэнли Ковальски, так как ее жилье забирают кредиторы. Ничего не зная о Стэнли или жизни семьи Ковальски, Бланш обнаруживает, что они живут в подвале на первом этаже многоквартирного дома. Более того, Стэнли оказался далек от джентльменства, которое она привыкла видеть в мужчинах. По мере того как недели переходят в месяцы, напряжение между Бланш и Стэнли нарастает, и становится ясно, что скоро один из них сломается…
Легендарная экранизация пьесы Теннесси Уильямса с Марлоном Брандо и Вивьен Ли (безусловно, их лучшие актёрские работы) в главных ролях заслуженно стала классикой мирового кино. Фильм получил специальную премию МКФ в Венеции в 1951 году, премия также досталась и Вивьен Ли. Кроме того, "Оскарами" были награждены Ли, Хантер, Молден как актеры, художник-постановщик за декорации. Особо запомнился зрителям неистовый Марлон Брандо, также отмеченный, правда, лишь номинацией на "Оскара", но это было только начало.