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Карла Симон Пипо
Carla Simón
Киноафиша
Персоны
Карла Симон Пипо
Карла Симон Пипо
Carla Simón
Дата рождения
29 декабря 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Барселона, Испания
Популярные фильмы
Земля Алькаррас
(2022)
8.230769
Лето 1993-го
(2017)
7.230769
Фильмография Карла Симон Пипо
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2022
2017
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
8.2
Земля Алькаррас
Alcarràs
драма
2022, Испания
Билеты
7.2
Лето 1993-го
Estiu 1993
драма
2017, Испания
Новости о Карла Симон Пипо
Вышел трейлер драмы «Алькаррас», завоевавшей в этом году главный приз Берлинского кинофестиваля
Объявлены победители Берлинского кинофестиваля 2022 — главный приз получила драма «Алькаррас»
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