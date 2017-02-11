Лето 1993-го, 2017

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о выходе в прокат О фильме Лента повествует о жизни 6-летней девочки, оставшейся сиротой после смерти матери от СПИДа. Развернуть 7.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 2017 Премьера в мире 11 февраля 2017 Возраст 16+ Режиссер Карла Симон Пипо В ролях Лайя Артигас Бруна Кузи Давид Вердагер Ферми Рейксач Все актеры и съемочная группа 2 постера

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