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Лето 1993-го
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Estiu 1993

Лето 1993-го, 2017

2017 / Испания
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Лента повествует о жизни 6-летней девочки, оставшейся сиротой после смерти матери от СПИДа.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 11 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Карла Симон Пипо
В ролях
Лайя Артигас
Бруна Кузи
Давид Вердагер
Давид Вердагер
Ферми Рейксач
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лето 1993-го 2 постера
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