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Лето 1993-го
Estiu 1993
Лето 1993-го, 2017
2017 / Испания
7.2
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
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О фильме
Лента повествует о жизни 6-летней девочки, оставшейся сиротой после смерти матери от СПИДа.
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7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
11 февраля 2017
Возраст
16+
Режиссер
Карла Симон Пипо
В ролях
Лайя Артигас
Бруна Кузи
Давид Вердагер
Ферми Рейксач
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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