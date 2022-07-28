Сериал «Милые обманщицы: Первородный грех» – это спин-офф оригинальной истории о пяти школьницах, расследующих исчезновение подруги. События разворачиваются в городке Миллвуд через 20 лет после основного сюжета. В центре событий оказываются совершенно новые героини – пятеро подростков из одной школы. Все девушки настолько разные, что они едва ли стали бы подругами… если бы не общая тайна. Всех их начинает преследовать загадочный незнакомец, угрожающий рассказать всем нечто страшное об их прошлом.