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Постер к сериалу Милые обманщицы: Первородный грех
Постер к сериалу Милые обманщицы: Первородный грех
Постер к сериалу Милые обманщицы: Первородный грех
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Киноафиша Сериалы Милые обманщицы: Первородный грех
Милые обманщицы: Первородный грех (2022 - …) Pretty Little Liars: Original Sin
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис HBO Max
О чем сериал

Сериал «Милые обманщицы: Первородный грех» – это спин-офф оригинальной истории о пяти школьницах, расследующих исчезновение подруги. События разворачиваются в городке Миллвуд через 20 лет после основного сюжета. В центре событий оказываются совершенно новые героини – пятеро подростков из одной школы. Все девушки настолько разные, что они едва ли стали бы подругами… если бы не общая тайна. Всех их начинает преследовать загадочный незнакомец, угрожающий рассказать всем нечто страшное об их прошлом.

Милые обманщицы: Первородный грех - трейлер
Милые обманщицы: Первородный грех
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Бэйли Мэдисон
Бэйли Мэдисон
Чандлер Кинни
Александр Чаплин
Лилла Кроуфорд
Габриэлла Пиццоло
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Милые обманщицы: Первородный грех»
Chapter One: Spirit Week
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2022
Chapter Two: The Spirit Queen
Сезон 1 Серия 2
28 июля 2022
Chapter Three: Aftermath
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2022
Chapter Four: The Fe(Male) Gaze
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2022
Chapter Five: The Night He Came Home
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2022
Chapter Six: Scars
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2022
Chapter Seven: Carnival of Souls
Сезон 1 Серия 7
11 августа 2022
Chapter Eight: Bad Blood
Сезон 1 Серия 8
18 августа 2022
Chapter Nine: Dead and Buried
Сезон 1 Серия 9
18 августа 2022
Chapter Ten: Final Girls
Сезон 1 Серия 10
18 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Милые обманщицы: Первородный грех - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
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