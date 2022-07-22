Ожившие страницы: 8 захватывающих экранизаций, которые стоит посмотреть онлайн

«Книга лучше». Довольно распространенное убеждение. Мы подобрали увлекательные экранизации, способные доказать обратное. Книжные сюжеты могут получить вторую жизнь на экране и дополнить оригинальную историю. Эти картины не пытаются буквально пересказать знакомую историю, а оживляют ее новым прочтением. После просмотра можно смело браться за книгу, не разочаровавшись в увиденном.