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Новости: книги

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Ожившие страницы: 8 захватывающих экранизаций, которые стоит посмотреть онлайн Ожившие страницы: 8 захватывающих экранизаций, которые стоит посмотреть онлайн «Книга лучше». Довольно распространенное убеждение. Мы подобрали увлекательные экранизации, способные доказать обратное. Книжные сюжеты могут получить вторую жизнь на экране и дополнить оригинальную историю. Эти картины не пытаются буквально пересказать знакомую историю, а оживляют ее новым прочтением. После просмотра можно смело браться за книгу, не разочаровавшись в увиденном. 
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15 мая 2020 13:32
Отрывок из книги «Великолепная девятка» - второй части из цикла «Светлячок» Отрывок из книги «Великолепная девятка» - второй части из цикла «Светлячок» Второй роман цикла, официально продолжающий культовый фантастический ТВ-сериал «Светлячок» - Firefly. Роман написан под контролем Джосса Уидона, создателя сериала.
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6 декабря 2019 16:00
Издательство LikeBook выпустило красочный артбук и путеводитель по «Семейке Аддамс» Издательство LikeBook выпустило красочный артбук и путеводитель по «Семейке Аддамс» Издательство LikeBook представляет новый яркий артбук.
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22 ноября 2019 13:01
«Firefly. Чертов герой»: Отрывок из романа-продолжения культового сериала «Firefly. Чертов герой»: Отрывок из романа-продолжения культового сериала Книга вышла в издательстве Fanzon.
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30 августа 2019 12:27
Артбук мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Отрывок из книги Артбук мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Отрывок из книги Издательство «Комильфо» выпускает книгу об истории создания популярной анимационной ленты.
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26 августа 2019 17:30
В России начнут выходить комиксы по мотивам сериала «Очень странные дела» В России начнут выходить комиксы по мотивам сериала «Очень странные дела» Издательство «Комильфо» выпустит первую книгу в мае.
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30 апреля 2019 17:00
«Мстители: Начало»: Отрывок из комикса «Мстители: Начало»: Отрывок из комикса На русском языке книга вышла в издательстве «Комильфо».
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26 апреля 2019 11:25
«Алая ведьма. Омнибус»: Отрывок из комикса «Алая ведьма. Омнибус»: Отрывок из комикса Издательство Fanzon выпустило под одной обложкой всю серию сценариста Джеймса Робинсона и художников Ванесы Дель Рей и Марко Руди.
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24 апреля 2019 11:11
«Рассказ служанки» стал комиксом «Рассказ служанки» стал комиксом Писательница Маргарет Этвут отметила, что очень довольна результатом.
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27 марта 2019 16:26
«Арчи против Хищника»: Отрывок из комикса «Арчи против Хищника»: Отрывок из комикса История о противостоянии жителей Ривердэйла и пришельца выйдет в издательстве «Комильфо».
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25 марта 2019 11:38
«Море ржавчины»: Отрывок романа сценариста «Доктора Стрэнджа» «Море ржавчины»: Отрывок романа сценариста «Доктора Стрэнджа» Начиная с 18 марта, ищите в книжных магазинах фантастику «Море ржавчины». Книгу написал Кристофер Роберт Каргилл, бывший кинокритик и сценарист фильмов «Синистер» и «Доктор Стрэндж». Киноафиша представляет отрывок романа.
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11 марта 2019 13:58
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