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Постер к сериалу Основание
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Основание
Основание (2021 - …) Foundation 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 9 часов 10 минут
О чем сериал

«Основание» – сериал стриминг-платформы AppleTV+, снятый по одноименной серии книг в жанре научной фантастики, написанной Айзеком Азимовым. Действие разворачивается в сверхгосударстве Галактической Империи. Математик по имени Гэри Селдон пытается предостеречь его граждан о возможном исчезновении Империи и многих тысячелетиях беспорядков, которые за ним последуют, прежде чем возникнет Вторая Империя. С целью предотвратить наступление темных веков Селдон собирает группу «Основание», состоящую из величайших ученых, инженеров и историков.

Основание - трейлер
Основание
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ли Пейс
Ли Пейс Brother Day
Джаред Харрис
Джаред Харрис Hari Seldon
Лаура Бирн
Лаура Бирн Demerzel
Леа Харви Salvor
Т’Ниа Миллер
Т’Ниа Миллер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Основание - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
2
TBA,
 
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Фантастический сериал «Основание» продлен на второй сезон
Фантастический сериал «Основание» продлен на второй сезон
Слушать саундтрек сериала Основание
Кадры из сериала
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