«Основание» – сериал стриминг-платформы AppleTV+, снятый по одноименной серии книг в жанре научной фантастики, написанной Айзеком Азимовым. Действие разворачивается в сверхгосударстве Галактической Империи. Математик по имени Гэри Селдон пытается предостеречь его граждан о возможном исчезновении Империи и многих тысячелетиях беспорядков, которые за ним последуют, прежде чем возникнет Вторая Империя. С целью предотвратить наступление темных веков Селдон собирает группу «Основание», состоящую из величайших ученых, инженеров и историков.