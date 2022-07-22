Не только «Дюна»: 5 книг в жанре фантастика, которые собираются экранизировать

Токсичный мир, роботы-убийцы, женщины-элетрошокеры, межпланетные путешествия и сто одна причина для апокалипсиса. Рассказываем, какие книги пора начинать читать уже сейчас, ведь в скором времени мы увидим их экранизации в виде фильмов и сериалов.