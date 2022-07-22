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Новости: экранизация

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Не только «Дюна»: 5 книг в жанре фантастика, которые собираются экранизировать Не только «Дюна»: 5 книг в жанре фантастика, которые собираются экранизировать Токсичный мир, роботы-убийцы, женщины-элетрошокеры, межпланетные путешествия и сто одна причина для апокалипсиса. Рассказываем, какие книги пора начинать читать уже сейчас, ведь в скором времени мы увидим их экранизации в виде фильмов и сериалов.
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11 сентября 2021 11:00
Сценарист «Тора» адаптирует для больших экранов фэнтези-цикл «Колесо времени» Сценарист «Тора» адаптирует для больших экранов фэнтези-цикл «Колесо времени» Фильмы расширят вселенную готовящегося к выходу сериала от Amazon.
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14 июля 2021 13:47
8 грядущих сериалов по мотивам книг Стивена Кинга 8 грядущих сериалов по мотивам книг Стивена Кинга 4 июня на Apple TV+ вышло шоу «История Лизи», к которому Кинг лично написал сценарий. Пока зрители оценивают новинку, мы рассказываем о том, какие еще романы и рассказы короля ужасов сейчас находятся в адаптации для малых экранов.
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8 июня 2021 14:10
Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны» Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны» В кадре замечены Брентон Туэйтес и остальные. 
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30 октября 2020 12:00
Шоураннер «Ходячих мертвецов: Мир за пределами» раскрыл смысл сцены после титров в четвертом эпизоде Шоураннер «Ходячих мертвецов: Мир за пределами» раскрыл смысл сцены после титров в четвертом эпизоде Момент стал началом новой важной сюжетной ветки.
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30 октября 2020 10:00
Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом Съемки уже стартовали. 
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30 октября 2020 10:00
Для тех, кто не смотрел: появилось видео с пересказом сюжета первого сезона «Мандалорца» Для тех, кто не смотрел: появилось видео с пересказом сюжета первого сезона «Мандалорца» Или для тех, кто подзабыл.
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30 октября 2020 09:00
«Дюжев в роли Петра I – это перебор»: зрители критикуют первые эпизоды сериала «Тобол» «Дюжев в роли Петра I – это перебор»: зрители критикуют первые эпизоды сериала «Тобол» Премьера состоялась 26 октября на Первом канале. 
2 комментария
29 октября 2020 17:00
Поклонники Дэвида Боуи раскритиковали трейлер байопика «Дэвид Боуи: История человека со звезд» Поклонники Дэвида Боуи раскритиковали трейлер байопика «Дэвид Боуи: История человека со звезд» Премьера состоится 25 ноября. 
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29 октября 2020 16:20
«Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара» «Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара» Актриса исполняет в продолжениях «Аватара» роль подводной инопланетянки.
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29 октября 2020 16:11
Люк Хемсворт раскрыл, как его травма изменила сюжет третьего сезона «Мира Дикого Запада» Люк Хемсворт раскрыл, как его травма изменила сюжет третьего сезона «Мира Дикого Запада» Продюсеры шоу оказались находчивыми.
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29 октября 2020 15:10
Стартовали съемки фильма «Небо» о летчике-герое Олеге Пешкове Стартовали съемки фильма «Небо» о летчике-герое Олеге Пешкове Фильм будет посвящен памяти Героя России. 
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29 октября 2020 14:16
Белла Торн и Микки Рурк в трейлере криминального триллера «Девушка» Белла Торн и Микки Рурк в трейлере криминального триллера «Девушка» Фильм расскажет историю одной неудавшейся мести.
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29 октября 2020 14:13
IMDb запретил критиковать фильм с темнокожими Питером Пэном и Алисой в стране чудес IMDb запретил критиковать фильм с темнокожими Питером Пэном и Алисой в стране чудес За картину вступился Дэвид Ойелоуо. 
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29 октября 2020 12:01
Netflix продлил сериал «Нарко: Мексика» на третий сезон Netflix продлил сериал «Нарко: Мексика» на третий сезон Проект претерпит существенные изменения.
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29 октября 2020 10:15
Вышел свежий трейлер остросюжетного сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым Вышел свежий трейлер остросюжетного сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым Премьера состоится 16 ноября. 
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28 октября 2020 16:59
Эпизод из «Смешариков» про перепись населения будет стоить почти восемь млн рублей Эпизод из «Смешариков» про перепись населения будет стоить почти восемь млн рублей Ежик, Бараш, Нюша, Лосяш и Кар Карыч послужат делу статистики.
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28 октября 2020 16:38
Опубликован первый кадр и описание сюжета новой экранизации «Детей кукурузы» Опубликован первый кадр и описание сюжета новой экранизации «Детей кукурузы» Вольная адаптация рассказа Стивена Кинга выйдет на экраны в следующем году.
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28 октября 2020 16:03
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона Актриса обещает масштабное приключение.
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28 октября 2020 15:19
«Как они собираются это снимать?»: сценарий второго сезона «Мандалорца» удивил Педро Паскаля «Как они собираются это снимать?»: сценарий второго сезона «Мандалорца» удивил Педро Паскаля Премьера первой серии – уже через два дня. 
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28 октября 2020 14:01
Назойливая пчела и неработающая зажигалка: неудачные дубли из второго сезона «Пацанов» Назойливая пчела и неработающая зажигалка: неудачные дубли из второго сезона «Пацанов» Атмосфера на съемочной площадке была веселой.
Написать
28 октября 2020 13:37
В девятый раз: Мэтт Дэймон снимется в новом фильме Стивена Содерберга В девятый раз: Мэтт Дэймон снимется в новом фильме Стивена Содерберга Фильм выпустят в 2021 году на HBO Max. 
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28 октября 2020 13:26
В сети показали аниме-версию заставки сериала «Мандалорец» В сети показали аниме-версию заставки сериала «Мандалорец» Проект вернется уже 30 октября. 
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28 октября 2020 13:20
Фотофакт: стартовали досъемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера Фотофакт: стартовали досъемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера Режиссер поделился снимком с площадки. 
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28 октября 2020 12:40
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок О причинах принятия такого решения ничего не известно.
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28 октября 2020 12:32
Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3» Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3» Премьера состоится следующим летом. 
Написать
28 октября 2020 12:18
Кирилл Кяро появится в постапокалиптическом сериале «Молодые и сильные выживут» Кирилл Кяро появится в постапокалиптическом сериале «Молодые и сильные выживут» На волне популярности «Эпидемии».
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28 октября 2020 12:14
Нил Гейман раскрыл дату выхода третьего сезона «Американских богов» Нил Гейман раскрыл дату выхода третьего сезона «Американских богов» Писатель обещает очень драматичное и эмоциональное шоу.
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28 октября 2020 11:57
Названа дата выхода драматического сериала «Перевал Дятлова» Названа дата выхода драматического сериала «Перевал Дятлова» Проект основан на реальных событиях.
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28 октября 2020 11:24
«Союзмультфильм» объединится с индийскими аниматорами ради мультсериала об экологии «Союзмультфильм» объединится с индийскими аниматорами ради мультсериала об экологии Проект от авторов «Пожарного Сэма» выйдет в следующем году.
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28 октября 2020 11:20
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