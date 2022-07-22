Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Новости
Пресс-показы
Статьи
Интервью
Викторины
События
Блог редакции
Редакция
Киноафиша
Новости
Экранизация
Новости: экранизация
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Подборки Netflix
Что посмотреть
Must-see от кинозвезд
Киноклуб
Киноафиша объясняет
DC
Marvel
Не только «Дюна»: 5 книг в жанре фантастика, которые собираются экранизировать
Токсичный мир, роботы-убийцы, женщины-элетрошокеры, межпланетные путешествия и сто одна причина для апокалипсиса. Рассказываем, какие книги пора начинать читать уже сейчас, ведь в скором времени мы увидим их экранизации в виде фильмов и сериалов.
Написать
11 сентября 2021 11:00
Сценарист «Тора» адаптирует для больших экранов фэнтези-цикл «Колесо времени»
Фильмы расширят вселенную готовящегося к выходу сериала от Amazon.
Написать
14 июля 2021 13:47
8 грядущих сериалов по мотивам книг Стивена Кинга
4 июня на Apple TV+ вышло шоу «История Лизи», к которому Кинг лично написал сценарий. Пока зрители оценивают новинку, мы рассказываем о том, какие еще романы и рассказы короля ужасов сейчас находятся в адаптации для малых экранов.
Написать
8 июня 2021 14:10
Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны»
В кадре замечены Брентон Туэйтес и остальные.
Написать
30 октября 2020 12:00
Шоураннер «Ходячих мертвецов: Мир за пределами» раскрыл смысл сцены после титров в четвертом эпизоде
Момент стал началом новой важной сюжетной ветки.
Написать
30 октября 2020 10:00
Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом
Съемки уже стартовали.
Написать
30 октября 2020 10:00
Для тех, кто не смотрел: появилось видео с пересказом сюжета первого сезона «Мандалорца»
Или для тех, кто подзабыл.
Написать
30 октября 2020 09:00
«Дюжев в роли Петра I – это перебор»: зрители критикуют первые эпизоды сериала «Тобол»
Премьера состоялась 26 октября на Первом канале.
2 комментария
29 октября 2020 17:00
Поклонники Дэвида Боуи раскритиковали трейлер байопика «Дэвид Боуи: История человека со звезд»
Премьера состоится 25 ноября.
Написать
29 октября 2020 16:20
«Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара»
Актриса исполняет в продолжениях «Аватара» роль подводной инопланетянки.
Написать
29 октября 2020 16:11
Люк Хемсворт раскрыл, как его травма изменила сюжет третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Продюсеры шоу оказались находчивыми.
Написать
29 октября 2020 15:10
Стартовали съемки фильма «Небо» о летчике-герое Олеге Пешкове
Фильм будет посвящен памяти Героя России.
Написать
29 октября 2020 14:16
Белла Торн и Микки Рурк в трейлере криминального триллера «Девушка»
Фильм расскажет историю одной неудавшейся мести.
Написать
29 октября 2020 14:13
IMDb запретил критиковать фильм с темнокожими Питером Пэном и Алисой в стране чудес
За картину вступился Дэвид Ойелоуо.
Написать
29 октября 2020 12:01
Netflix продлил сериал «Нарко: Мексика» на третий сезон
Проект претерпит существенные изменения.
Написать
29 октября 2020 10:15
Вышел свежий трейлер остросюжетного сериала «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым
Премьера состоится 16 ноября.
Написать
28 октября 2020 16:59
Эпизод из «Смешариков» про перепись населения будет стоить почти восемь млн рублей
Ежик, Бараш, Нюша, Лосяш и Кар Карыч послужат делу статистики.
Написать
28 октября 2020 16:38
Опубликован первый кадр и описание сюжета новой экранизации «Детей кукурузы»
Вольная адаптация рассказа Стивена Кинга выйдет на экраны в следующем году.
Написать
28 октября 2020 16:03
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона
Актриса обещает масштабное приключение.
Написать
28 октября 2020 15:19
«Как они собираются это снимать?»: сценарий второго сезона «Мандалорца» удивил Педро Паскаля
Премьера первой серии – уже через два дня.
Написать
28 октября 2020 14:01
Назойливая пчела и неработающая зажигалка: неудачные дубли из второго сезона «Пацанов»
Атмосфера на съемочной площадке была веселой.
Написать
28 октября 2020 13:37
В девятый раз: Мэтт Дэймон снимется в новом фильме Стивена Содерберга
Фильм выпустят в 2021 году на HBO Max.
Написать
28 октября 2020 13:26
В сети показали аниме-версию заставки сериала «Мандалорец»
Проект вернется уже 30 октября.
Написать
28 октября 2020 13:20
Фотофакт: стартовали досъемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Режиссер поделился снимком с площадки.
Написать
28 октября 2020 12:40
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок
О причинах принятия такого решения ничего не известно.
Написать
28 октября 2020 12:32
Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3»
Премьера состоится следующим летом.
Написать
28 октября 2020 12:18
Кирилл Кяро появится в постапокалиптическом сериале «Молодые и сильные выживут»
На волне популярности «Эпидемии».
Написать
28 октября 2020 12:14
Нил Гейман раскрыл дату выхода третьего сезона «Американских богов»
Писатель обещает очень драматичное и эмоциональное шоу.
Написать
28 октября 2020 11:57
Названа дата выхода драматического сериала «Перевал Дятлова»
Проект основан на реальных событиях.
Написать
28 октября 2020 11:24
«Союзмультфильм» объединится с индийскими аниматорами ради мультсериала об экологии
Проект от авторов «Пожарного Сэма» выйдет в следующем году.
Написать
28 октября 2020 11:20
Related video
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын