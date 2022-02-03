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Владимир Мирзоев

Владимир Мирзоев
Владимир Мирзоев
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Дата рождения
21 октября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Биография Владимира Мирзоева

Владимир Мирзоев появился на свет 21 октября 1957 года в российской столице. Его ранние годы прошли неподалеку от Гоголевского бульвара в центре Москвы. Будущего режиссера назвали в честь его отца – художника, который преждевременно ушел из жизни. Детские годы Мирзоева прошли в коммунальной квартире, которую он делил с мамой, отчимом, занимавшимся инженерией, и дедом, который трудился в сфере ядерной физики.

Володя рос активным мальчиком, лазал по крышам, играл в дворовые игры, однако, помимо этого, увлекался литературой и читал много книг. Вместе с родителями он часто ходил в кино, а также посещал консерваторию и заинтересовался классической музыкой.

Владимир до сих пор вспоминает свою школьную учительницу русского языка, которая оказала влияние на его становление. Она много говорила о театре и организовывала школьную самодеятельность, в рамках которой ставились спектакли по произведениям Евгения Шварца.

Получив базовое образование, Мирзоев некоторое время работал на заводе, после окончил ГИТИС и в 1987 году стал художественным руководителем театра «Домино». Спустя два года переехал в Канаду, где создал свою студию актерского мастерства и преподавал в вузах. Однако после распада СССР ему захотелось посмотреть на новую Россию, и Владимир, одолеваемый тоской по родине, вернулся.

В Москве он сотрудничал с разными столичными театрами, параллельно преподавал в нескольких университетах. Режиссерскую деятельность в российском кинематографе Владимир начал еще в 1980-е годы. Он пробовал себя в различных жанрах: от аниме до эротических комедий.

Супругу Мирзоева зовут Екатерина, она подарила режиссеру двоих детей, продолживших дело отца. Сын Павел некоторое время работал журналистом, но вскоре занялся режиссурой, а дочь Анастасия пишет сценарии и нередко выступает в соавторстве со своим известным отцом.

Интересные факты о Владимире Мирзоеве
  • По словам Мирзоева, уже в трехлетнем возрасте он знал, что станет режиссером, поскольку у него дома было много игрушек, которыми он мог «командовать».
  • В раннем возрасте Мирзоев искал по мусорным ящикам старые книги. Одной из его находок стал томик повестей Гоголя, который он прочитал взахлеб. Кроме того, будучи мальчишкой, будущий режиссер часто забредал в музеи-квартиры А. С. Пушкина и Л.Н. Толстого.
  • В детстве родители показывали Владимиру такие картины, как «Иван Грозный», а также «Солярис» и «Иваново детство» Андрея Тарковского, которые произвели колоссальное впечатление на мальчика.
  • В беседе с журналистами Мирзоев рассказывал, что фильмы по ТВ в его детстве показывали в десять вечера, но родители укладывали мальчика в постель на полчаса раньше. Однако он не засыпал, а прислушивался к репликам героев, воспроизводя кадры, которые не видит, в своей голове. Это и помогло Владимиру стать режиссером.
  • У маленького Владимира была небольшая статуэтка Олега Попова, он часто говорил, что хочет стать клоуном в будущем. В итоге Мирзоев окончил ГИТИС по направлению цирковая режиссура и получил диплом из рук Юрия Никулина.
Фильмография Владимира Мирзоева
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой
драма 2020, Россия
0.0
Время женщин
Время женщин
мелодрама 2018, Россия
5.0
Этюды о свободе
драма 2018, Россия
0.0
Борис Годунов
Борис Годунов
драма 2011, Россия
6.0
Человек, который знал все
Человек, который знал все
исторический, триллер, драма, криминал, фантастика 2008, Россия
7.0
Знаки любви
Знаки любви
мелодрама, сказка, комедия 2006, Россия
4.0
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