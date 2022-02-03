Владимир Мирзоев появился на свет 21 октября 1957 года в российской столице. Его ранние годы прошли неподалеку от Гоголевского бульвара в центре Москвы. Будущего режиссера назвали в честь его отца – художника, который преждевременно ушел из жизни. Детские годы Мирзоева прошли в коммунальной квартире, которую он делил с мамой, отчимом, занимавшимся инженерией, и дедом, который трудился в сфере ядерной физики.

Володя рос активным мальчиком, лазал по крышам, играл в дворовые игры, однако, помимо этого, увлекался литературой и читал много книг. Вместе с родителями он часто ходил в кино, а также посещал консерваторию и заинтересовался классической музыкой.

Владимир до сих пор вспоминает свою школьную учительницу русского языка, которая оказала влияние на его становление. Она много говорила о театре и организовывала школьную самодеятельность, в рамках которой ставились спектакли по произведениям Евгения Шварца.

Получив базовое образование, Мирзоев некоторое время работал на заводе, после окончил ГИТИС и в 1987 году стал художественным руководителем театра «Домино». Спустя два года переехал в Канаду, где создал свою студию актерского мастерства и преподавал в вузах. Однако после распада СССР ему захотелось посмотреть на новую Россию, и Владимир, одолеваемый тоской по родине, вернулся.

В Москве он сотрудничал с разными столичными театрами, параллельно преподавал в нескольких университетах. Режиссерскую деятельность в российском кинематографе Владимир начал еще в 1980-е годы. Он пробовал себя в различных жанрах: от аниме до эротических комедий.

Супругу Мирзоева зовут Екатерина, она подарила режиссеру двоих детей, продолживших дело отца. Сын Павел некоторое время работал журналистом, но вскоре занялся режиссурой, а дочь Анастасия пишет сценарии и нередко выступает в соавторстве со своим известным отцом.