Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Милые обманщицы
Постер к сериалу Милые обманщицы
Постер к сериалу Милые обманщицы
Постер к сериалу Милые обманщицы
Постер к сериалу Милые обманщицы
Постер к сериалу Милые обманщицы
Постер к сериалу Милые обманщицы
Постер к сериалу Милые обманщицы
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
8 постеров
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Милые обманщицы
Милые обманщицы (2010 - 2017) Pretty Little Liars 16+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность 123 часа 0 минут
О чем сериал

«Милые обманщицы» — американское многосерийное шоу, основанное на серии романов Сары Шепард. Выходило на канале Freeform с 2010 по 2017 год. Сюжет разворачивается вокруг четырех подруг, объединяющихся после того, как их общая знакомая загадочно исчезает. Вскоре труп Элисон находит полиция. Однако главные героини даже после ее смерти продолжают получать загадочные послания, в которых содержатся их самые грязные и самые тайные секреты. Девушки пытаются всеми силами найти незнакомца, рассылающего им письма.

В ролях Персонажи
Автор идеи
I. Marlene King
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Саша Питерс
Саша Питерс Alison DiLaurentis
Эшли Бенсон
Эшли Бенсон Hanna Marin
Бьянка Лоусон
Бьянка Лоусон Maya St. Germain
Чад Лоу
Чад Лоу Byron Montgomery
Люси Хейл
Люси Хейл Aria Montgomery
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Милые обманщицы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 22 эпизода
 
Милые обманщицы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 25 эпизодов
 
Милые обманщицы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 24 эпизода
 
Милые обманщицы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 25 эпизодов
 
Милые обманщицы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 26 эпизодов
 
Милые обманщицы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 21 эпизод
 
Милые обманщицы - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 21 эпизод
 
Новости о сериале
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Актерский состав перезапуска «Милых обманщиц» пополнился тремя исполнительницами
Актерский состав перезапуска «Милых обманщиц» пополнился тремя исполнительницами
Слушать саундтрек сериала Милые обманщицы
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши