«Милые обманщицы» — американское многосерийное шоу, основанное на серии романов Сары Шепард. Выходило на канале Freeform с 2010 по 2017 год. Сюжет разворачивается вокруг четырех подруг, объединяющихся после того, как их общая знакомая загадочно исчезает. Вскоре труп Элисон находит полиция. Однако главные героини даже после ее смерти продолжают получать загадочные послания, в которых содержатся их самые грязные и самые тайные секреты. Девушки пытаются всеми силами найти незнакомца, рассылающего им письма.