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Бассам Тарик
Бассам Тарик
Bassam Tariq
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Бассам Тарик
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Бассам Тарик
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Фильмография Бассам Тарик
Откуда ты родом?
драма
2020, Великобритания / США
5.0
Блэйд
фэнтези, боевик
, США
0.0
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Аарон Пьер сыграет с Махершалой Али в «Блэйде» от студии Marvel
Кастинг проведен очень тщательно.
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24 февраля 2022 11:22
Махершала Али хочет «заслужить» право стать полноценным преемником Уэсли Снайпса в роли Блэйда
Актер осознает ответственность перед фанатами.
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1 декабря 2021 15:55
Делрой Линдо сыграет с Махершалой Али в новом «Блэйде»
Но пока неизвестно, какая именно роль ему досталась.
Написать
22 ноября 2021 09:50
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