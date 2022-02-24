Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Аарон Пьер
Аарон Пьер
Aaron Pierre
О персоне
Фильмография
Новости
Аарон Пьер
Aaron Pierre
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 июня 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
191 см
Биография Аарона Пьера
Родился 7 июня 1994 года. Лондон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Аарона Пьера
Время
триллер
2021, США
6.0
Блэйд
фэнтези, боевик
, США
0.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Аарон Пьер сыграет с Махершалой Али в «Блэйде» от студии Marvel
Кастинг проведен очень тщательно.
Написать
24 февраля 2022 11:22
В Австралии начались съемки фантастического триллера «Враг» с Сиршей Ронан и Полом Мескалом
Процессом руководит режиссер драмы «Лев».
Написать
4 февраля 2022 13:46
Amazon приобрел права на научно-фантастический триллер во главе с Сиршей Ронан и Полом Мескалом
За проект отвечает создатель драмы «Лев».
Написать
21 октября 2021 13:41
Все новости
Related video
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было