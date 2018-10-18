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Молли Рингуолд

Molly Ringwald
Молли Рингуолд
Молли Рингуолд Molly Ringwald
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Дата рождения
18 февраля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Молли Рингуолд

Родилась 18 февраля 1968 года. Розвилль, Калифорния, США.

Фильмография Молли Рингуолд
Калейдоскоп поцелуев 3
Калейдоскоп поцелуев 3
комедия, мелодрама 2021, США / Великобритания
5.0
Будка поцелуев 2
Будка поцелуев 2
комедия, мелодрама 2020, США / Великобритания
5.0
Профессионал
Профессионал
триллер, мелодрама, криминал 2018, США
3.0
Будка поцелуев
Будка поцелуев
мелодрама, комедия 2018, Великобритания / США
6.0
Королевская кобра
Королевская кобра
драма, криминал 2016, США
5.0
Джем и голограммы
Джем и голограммы
приключения, фэнтези, мюзикл 2015, США
6.0
Убить миссис Тингл
Убить миссис Тингл
комедия, триллер 1999, США
6.0
Свежие лошади
Свежие лошади
драма 1988, США
5.0
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Статьи о персоне
Почувствуй себя старым: как сегодня выглядят звезды культовых фильмов 80-х «Клуб “Завтрак”», «Балбесы», «Шестнадцать свечей», «Назад в будущее» – все эти фильмы, когда-то определившие целую эпоху восьмидесятых, сегодня считаются культовыми. А мы предлагаем осознать, что с момента выхода этих знакомых каждому фильмов прошло уже больше 30 с лишним лет – и изменившиеся за эти десятилетия звезды служат печальным тому напоминанием.
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18 октября 2018 00:02
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