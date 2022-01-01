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Психо Психо
Киноафиша Фильмы Психо Психо, 1960: актеры и роли
Psycho Психо 1960 / США
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Психо, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок Альфред Хичкок Alfred Hitchcock
В ролях
Энтони Перкинс Энтони Перкинс Anthony Perkins Джанет Ли Джанет Ли Janet Leigh Вера Майлз Vera Miles Джон Гэвин Мартин Бэлсом Джон МакИнтайр John McIntire
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