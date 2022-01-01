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Психо
Психо, 1960: актеры и роли
Psycho
Психо
1960 / США
Трейлер
7.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Психо, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
В ролях
Энтони Перкинс
Anthony Perkins
Джанет Ли
Janet Leigh
Вера Майлз
Vera Miles
Джон Гэвин
Мартин Бэлсом
Джон МакИнтайр
John McIntire
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