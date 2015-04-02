«Иллюзионист» – это торжествующая песнь той, без сомнения, лучшей эпохи в истории человечества, когда уходящий в прошлое романтизм еще нашептывал пропитанные германским фольклором сказки венского леса, позитивистская наука захлебывалась восторгом свежеоткрытой безграничности исследовательских горизонтов, магия и спиритизм волновали сердца просвещенной публики, из кофеен доносился аромат нарождающегося модернизма и прославленных венских пирожных, а доктор Фрейд уже готовился объявить капризы…
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По-моему, бедняга погиб за то, что не верил в демократию. Помните его предсмертную речь насчет того, что Империя гибнет, к власти приходят всякие безродные проходимцы? В американских фильмах те, кто произносит подобные речи, никогда не доживают до финала, а погибают самой жалкой смертью. А потому чта ани!✊
А в целом ИМХО фильм очень достойный, атмосферный и приятный. Хотя речи представителей высшего общества как-то гнетут. Сомневаюсь, что даже в современном американском высшем обществе пипл настолько тупой.
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