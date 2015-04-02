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Иллюзионист Иллюзионист
Киноафиша Фильмы Иллюзионист Отзывы о фильме «Иллюзионист»
The Illusionist Иллюзионист 2006 / США / Чехия
7.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Иллюзионист»

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Наша рецензия

«Иллюзионист» – это торжествующая песнь той, без сомнения, лучшей эпохи в истории человечества, когда уходящий в прошлое романтизм еще нашептывал пропитанные германским фольклором сказки венского леса, позитивистская наука захлебывалась восторгом свежеоткрытой безграничности исследовательских горизонтов, магия и спиритизм волновали сердца просвещенной публики, из кофеен доносился аромат нарождающегося модернизма и прославленных венских пирожных, а доктор Фрейд уже готовился объявить капризы…

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olll 2 апреля 2015, 12:51
Отбросил ТВ с Танцами на льду и Басковым и выбрался на Иллюзиониста. Получил огромное удовольствие от фильма. Хорошая, сочная, яркая сказка для взрослых с «захватывающим сюжетом». Наверное, это один из тех киноэпосов, которые мне запомнятся наряду с Обществом мёртвых поэтов и Осенью в Нью-Йорке. Наш 5 канал постоянно надрывается рекламой «жизнь всегда интереснее вымысла», поступая с точностью до наоборот. Приятно видеть гармонию игры актеров и хороший сценарий пусть это даже и вымысел.

[email protected]
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tiriel 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Sfeno, 25/10/2006 - 12:45:16):На фига они убили крон-принца? Он же не убивал, более того, непонятно, имел ли намеряние! За что они его убили, даже хуже, довели до самоубийства, что мне, как человеку верующему, кажется худшим злодеянием!



По-моему, бедняга погиб за то, что не верил в демократию. Помните его предсмертную речь насчет того, что Империя гибнет, к власти приходят всякие безродные проходимцы? В американских фильмах те, кто произносит подобные речи, никогда не доживают до финала, а погибают самой жалкой смертью. А потому чта ани!✊



А в целом ИМХО фильм очень достойный, атмосферный и приятный. Хотя речи представителей высшего общества как-то гнетут. Сомневаюсь, что даже в современном американском высшем обществе пипл настолько тупой.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alt 2 апреля 2015, 12:51
Вы как смотрели! Крон Принц получил по заслугам, он хотел свергнуть своего отца и править, для этого нужну были связи А связи были у бабы Айзенхайма которую он держал почти насильна!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alt 2 апреля 2015, 12:51
Ни черта вы понимаете... Не туда смотрите... Режисёр, сценарист, и автор книги бы обиделся... Времени мало! Я бы ещё что нить сказал в поддержку да не буду , Во всех отношенниях фильм весьма хорош!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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