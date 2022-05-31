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Катерина Ковальчук
Катерина Ковальчук
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Катерина Ковальчук
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Дата рождения
20 февраля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Сыктывкар, Россия
Рост
163 см
Биография Катерины Ковальчук
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Статьи о персоне
Ковальчук забыта: оставшегося в одиночестве Харламова разоблачили
Юмориста заметили в караоке-баре в женской компании.
Написать
31 мая 2022 15:50
С Ковальчук в ЗАГС не спешит: правда о двоеженстве Харламова вышла наружу
Шоумен смог обойти запрет на многоженство.
1 комментарий
22 марта 2022 16:35
«Попиарилась и была такова»: хитрость экс-невесты Харламова раскрыли
Артисты недолго были вместе.
Написать
20 февраля 2022 19:00
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