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Дж.Д. Пардо
Дж.Д. Пардо J.D. Pardo
Киноафиша Персоны Дж.Д. Пардо

Дж.Д. Пардо

J.D. Pardo

Дата рождения
7 сентября 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Панорама-Сити, США

Популярные фильмы

Суперкросс
Суперкросс (2005)
7.8
Наемник
Наемник (2022)
7.2413793
Гипнотик
Гипнотик (2023)
6.5833335

Фильмография Дж.Д. Пардо

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Актер 4
Гипнотик 6.6
Гипнотик Hypnotic
боевик, детектив, триллер 2023, Великобритания / США
Список смертников
Список смертников
драма, триллер 2022, США
Наемник 7.2
Наемник The Contractor
боевик, триллер 2022, США
Суперкросс 7.8
Суперкросс Supercross
боевик 2005, США
Новости о Дж.Д. Пардо
Финальный сезон «Майянцев» получил дату премьеры и стильный тизер
Финальный сезон «Майянцев» получил дату премьеры и стильный тизер
Кто подставил Криса Пратта: вышел трейлер многосерийного боевика «Список смертников»
Кто подставил Криса Пратта: вышел трейлер многосерийного боевика «Список смертников»
Канал FX объявил дату релиза четвертого сезона «Майянцев»
Канал FX объявил дату релиза четвертого сезона «Майянцев»
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