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Дж.Д. Пардо
J.D. Pardo
Киноафиша
Персоны
Дж.Д. Пардо
Дж.Д. Пардо
J.D. Pardo
Дата рождения
7 сентября 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Панорама-Сити, США
Популярные фильмы
Суперкросс
(2005)
7.8
Наемник
(2022)
7.2413793
Гипнотик
(2023)
6.5833335
Фильмография Дж.Д. Пардо
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Триллер
Год
Все
2023
2022
2005
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
6.6
Гипнотик
Hypnotic
боевик, детектив, триллер
2023, Великобритания / США
Список смертников
драма, триллер
2022, США
7.2
Наемник
The Contractor
боевик, триллер
2022, США
Смотрите на
7.8
Суперкросс
Supercross
боевик
2005, США
Новости о Дж.Д. Пардо
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