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Киноафиша Новости В российский прокат выйдет экшен-триллер Роберта Родригеса «Гипнотик»

В российский прокат выйдет экшен-триллер Роберта Родригеса «Гипнотик»

1 июня 2023 14:52
В российский прокат выйдет экшен-триллер Роберта Родригеса «Гипнотик»

В новом проекте от создателя «Города грехов» Бен Аффлек сыграл детектива, вступившего в противостояние с нереальным.

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила дублированный трейлер параноидального экшен-триллера Роберта Родригеса «Гипнотик», главную роль в котором сыграл Бен Аффлек. Новая картина от режиссера «Города грехов» и «Отчаянного» выйдет в российский прокат 6 июля.

В центре сюжета — детектив Дэнни Рурка (Аффлек). Его главная цель в жизни — найти похищенную дочку Минни (Хала Финли). Параллельно сыщик расследует серию необъяснимых преступлений, совершенных загадочным Деллрейном (Уильям Фихтнер), что еще глубже погружает его в ирреальность происходящего. Из-за этого он ставит под сомнение все свои принципы и убеждения. Чтобы преодолеть проблему, протагонист объединяется с экстрасенсом Дианой Круз (Алиси Брага). Получив необходимую поддержку, он вступает в смертельно опасное противостояние с единственным человеком, способным предоставить ему ключ к нахождению дочери.

Родригес задумал ленту более десяти лет назад, однако производство сопровождалось рядом сложностей. Фильм получил довольно смешанные критические отзывы. Бюджет составил порядка $65 млн, но фильм финансировался как инди-проект, т.е. без поддержки крупных студий. В свете отсутствия масштабной рекламной кампании, в прокате «Гипнотик» заработал к настоящему моменту всего $5,2 млн. По этой причине картина недавно получила ранний цифровой релиз.

Фото: Hypnotic Film Holdings
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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