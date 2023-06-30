Наша рецензия

Остинский коп Дэнни Рурк (Бен Аффлек) уже долгое время находится в депрессии после пропажи дочери. Её украли практически на глазах отца, но похититель утверждает, что ничего не помнит, а следов ребенка или каких-либо зацепок по делу уже более трёх лет нет никаких. От терапии Рурка отвлекает звонок напарника, который зовет его на странное дело: у полиции есть информация о готовящемся ограблении банка, целью которого является всего одна банковская ячейка. Прибыв на место, Рурк видит, что довольно…