Остинский коп Дэнни Рурк (Бен Аффлек) уже долгое время находится в депрессии после пропажи дочери. Её украли практически на глазах отца, но похититель утверждает, что ничего не помнит, а следов ребенка или каких-либо зацепок по делу уже более трёх лет нет никаких. От терапии Рурка отвлекает звонок напарника, который зовет его на странное дело: у полиции есть информация о готовящемся ограблении банка, целью которого является всего одна банковская ячейка. Прибыв на место, Рурк видит, что довольно…
Новый шедевр Родригеса.
Аак мне кажеться, новое начало темы типа «МАТРИЦА» и «НАЧАЛО».Если досмотреть до конца титров-прймете, что будет ни одно продолжение.
Фильм сильно снят во всех отношениях-актеры,сюжет,сьемка и конечно РЕЖИССУРА.
Ставлю высшую оценку!
Подбор актеров великолепный.
Начало целый серии продолдений данной темы.
Позож на фильмы «МАТРИЦА» и «НАЧАЛО».Советую досмотреть титры до конца-заложено продолжение развития тпмы.
Шикарный фильм.
Возможно, молодежи и зайдет. Но, киноманам, посмотревших кучу фильмов скорее всего нет. Фильм банален. Шаблонен. Единственно, концовку попытались хоть как- то раскрутить. За нее и ставлю выше балл.
P.S.: На вторую часть, когда выпустят, планируем пойти - интересно посмотреть на дальнейшее развитие сюжета:)
Фильм понравился. Во время просмотра ломался мозг, но в хорошем смысле 😊
Рекомендую к просмотру 👍🏻
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