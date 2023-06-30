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Гипнотик Гипнотик
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Hypnotic Гипнотик 2023 / Великобритания / США
7.7 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Гипнотик»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Остинский коп Дэнни Рурк (Бен Аффлек) уже долгое время находится в депрессии после пропажи дочери. Её украли практически на глазах отца, но похититель утверждает, что ничего не помнит, а следов ребенка или каких-либо зацепок по делу уже более трёх лет нет никаких. От терапии Рурка отвлекает звонок напарника, который зовет его на странное дело: у полиции есть информация о готовящемся ограблении банка, целью которого является всего одна банковская ячейка. Прибыв на место, Рурк видит, что довольно…

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xivet43099 30 июня 2023, 13:50
Почитала про этот фильм, очень хочу сходить в кино, да ещё и Бен Аффлек в главной роли)) Кто смотрел, как вам фильм? Уговорю подружку, ей Бен тоже нравится до безумия)
30 июня 2023, 13:50 Ответить
Александр Лучкин 5 июля 2023, 20:09
Стоит идти?
5 июля 2023, 20:09 Ответить
alfaterm 6 июля 2023, 18:45
Оценка
Фильм осень захватывающий и держит в напряжении все время.
Новый шедевр Родригеса.
Аак мне кажеться, новое начало темы типа «МАТРИЦА» и «НАЧАЛО».Если досмотреть до конца титров-прймете, что будет ни одно продолжение.
Фильм сильно снят во всех отношениях-актеры,сюжет,сьемка и конечно РЕЖИССУРА.
Ставлю высшую оценку!
6 июля 2023, 18:45 Ответить
oleg.novoselov64 6 июля 2023, 19:03
Фильм держит в напряжении на всем протяжении.великолепная игра актеров, работа оператора.
Подбор актеров великолепный.
Начало целый серии продолдений данной темы.
Позож на фильмы «МАТРИЦА» и «НАЧАЛО».Советую досмотреть титры до конца-заложено продолжение развития тпмы.
Шикарный фильм.
6 июля 2023, 19:03 Ответить
Киноафиша.инфо 6 июля 2023, 19:06
в ответ на сообщение oleg.novoselov64 от 6 июля 2023, 19:03
Добрый день! Рады , что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
6 июля 2023, 19:06 Ответить
Галина Напрасная 6 июля 2023, 21:04
Оценка
Фильм очень понравился и мне и дочке.Развязка завораживает.Советую всем сходить.
6 июля 2023, 21:04 Ответить
Киноафиша.инфо 7 июля 2023, 10:50
в ответ на сообщение Галина Напрасная от 6 июля 2023, 21:04
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
7 июля 2023, 10:50 Ответить
Comon 7 июля 2023, 20:25
Оценка
Проходной фильм. Родригес уже не тот, все таки лет 20-25 прошло с его лучших фильмов, хватку потерял, снял посредственный фильм, ну и Аффлек что в таком фильме может сделать - да ничего. Взял бы пример с друга на Тарантино - снимал бы реже гораздо, но шедевры
7 июля 2023, 20:25 Ответить
Аннушка Соловьева 8 июля 2023, 09:21
Оценка
Фильм, больше похож на пародию. Пародию на Матрицу .
Возможно, молодежи и зайдет. Но, киноманам, посмотревших кучу фильмов скорее всего нет. Фильм банален. Шаблонен. Единственно, концовку попытались хоть как- то раскрутить. За нее и ставлю выше балл.
8 июля 2023, 09:21 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июля 2023, 12:11
в ответ на сообщение Аннушка Соловьева от 8 июля 2023, 09:21
Добрый день! Спасибо за отзыв!
8 июля 2023, 12:11 Ответить
Киноафиша.инфо 8 июля 2023, 12:13
в ответ на сообщение Comon от 7 июля 2023, 20:25
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
8 июля 2023, 12:13 Ответить
炎 炎 9 июля 2023, 10:58
Оценка
Вчера сходили на этот фильм: очень интересный, довольно непредсказуемый, оригинальный в своем роде, с заделом на продолжение…Хорошие актеры, достойно выглядят в своих ролях, интересный сценарий, красивая картинка экшена, нормальные ценностей семьи, без всяких заносов. Фильм, в целом, после просмотра, оставил приятные впечатления. Рекомендуем к просмотру.
P.S.: На вторую часть, когда выпустят, планируем пойти - интересно посмотреть на дальнейшее развитие сюжета:)
9 июля 2023, 10:58 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июля 2023, 11:27
в ответ на сообщение 炎 炎 от 9 июля 2023, 10:58
Добрый день! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился 😊
9 июля 2023, 11:27 Ответить
Марина Кольцова 9 июля 2023, 14:37
Оценка
Супер фильм! Последнее время редко что нравится из фильмов.. Но этот очень понравился! Советую!
9 июля 2023, 14:37 Ответить
User 9 июля 2023, 17:52
Оценка
Тусклая копия Начала Нолана
9 июля 2023, 17:52 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июля 2023, 19:03
в ответ на сообщение User от 9 июля 2023, 17:52
Добрый день! Спасибо за отзыв!
9 июля 2023, 19:03 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июля 2023, 19:07
в ответ на сообщение Марина Кольцова от 9 июля 2023, 14:37
Здравствуйте! Рады, что вам понравилось 😊 Спасибо, что поделились мнением!
9 июля 2023, 19:07 Ответить
User 9 июля 2023, 19:54
Оценка
Если вы любите фантакстику , то может и зайдет. Но лучше потратить время на другое, чем на такое кино
9 июля 2023, 19:54 Ответить
Mikhail Romanov 11 июля 2023, 23:42
в ответ на сообщение Comon от 7 июля 2023, 20:25
Слышь ты критик диванный твое сраное мнение не кого не интересует.
11 июля 2023, 23:42 Ответить
Лёша Михайленко 12 июля 2023, 17:25
Оценка
Рекомендую к просмотру фильм👍
12 июля 2023, 17:25 Ответить
Киноафиша.инфо 12 июля 2023, 19:57
в ответ на сообщение Лёша Михайленко от 12 июля 2023, 17:25
Добрый вечер! Спасибо за отзыв!
12 июля 2023, 19:57 Ответить
sapozhnikov11021989 12 июля 2023, 23:33
Оценка
Напомнил фильм Начало. Действие картины развивалось быстро и интересно, хотелось узнать что будет дальше. Но ближе к концу пошли уже такие замутки, что ты местами перестаешь понимать где реальность происходящего в фильме, а где нет. Хотелось бы в целом побольше экшена, которого к концу фильма как мне показалось, было маловато. Но в целом мне понравилось.
12 июля 2023, 23:33 Ответить
lyudmila.denisowa2012 13 июля 2023, 08:38
Оценка
Классная задумка. Хороший актерский состав, игра на высоте!
Фильм понравился. Во время просмотра ломался мозг, но в хорошем смысле 😊
Рекомендую к просмотру 👍🏻
13 июля 2023, 08:38 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2023, 11:58
в ответ на сообщение lyudmila.denisowa2012 от 13 июля 2023, 08:38
Здравствуйте! Рады, что вам понравилось 😊 Спасибо, что поделились мнением!
13 июля 2023, 11:58 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2023, 11:59
в ответ на сообщение sapozhnikov11021989 от 12 июля 2023, 23:33
Добрый день! Спасибо за отзыв!
13 июля 2023, 11:59 Ответить
Анастасия Садретдинова 17 июля 2023, 17:15
Пришли в кинотеатр. Удасный сервис. Грубо разговаривают с покупателями, не хотят обслуживать.
17 июля 2023, 17:15 Ответить
Андрей Мелешкин 17 июля 2023, 17:54
Оценка
Фильм не зашёл. Где-то я это уже видел... А, ну, конечно, \"Матрица\" и \"Вспомнить всё\"! Эти фильмы отдельно весьма не дурны, но их микс \"Гипнотик\" - это явный провал Родригиса.
17 июля 2023, 17:54 Ответить
User 20 июля 2023, 12:28
Оценка
Фильм ничего но тяжко понимать его))
20 июля 2023, 12:28 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 19:04
в ответ на сообщение Андрей Мелешкин от 17 июля 2023, 17:54
Здравствуйте! Спасибо за отзыв!
20 июля 2023, 19:04 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 19:04
в ответ на сообщение User от 20 июля 2023, 12:28
Добрый вечер! Спасибо, что поделились мнением!
20 июля 2023, 19:04 Ответить
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