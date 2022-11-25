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Логово - дублированный трейлер
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Логово. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 3 октября 2022
Логово – Сбитый пилот-лейтенант Кейт Синклер находит убежище в заброшенном подземном бункере, где пробуждается смертоносное биологическое оружие, созданное существом — наполовину человеком, наполовину инопланетянином.
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Влад Ковыга 25 ноября 2022, 23:03
Оценка
Фильм очень понравился
25 ноября 2022, 23:03 Ответить
Полина Макаренкова 26 ноября 2022, 22:48
давно есть в качестве в интернете скачать)
26 ноября 2022, 22:48 Ответить
pony1974 30 ноября 2022, 23:17
Оценка
Шляпа полная. Истасканый сюжет. Не советую.
30 ноября 2022, 23:17 Ответить
User 3 декабря 2022, 14:52
Оценка
Фильм глупый, даже сказки интереснее.
3 декабря 2022, 14:52 Ответить
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4.8 Логово
Логово боевик, ужасы, 2022, Великобритания
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