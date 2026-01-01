Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марк Арендс
Марк Арендс Mark Arends
Киноафиша Персоны Марк Арендс

Марк Арендс

Mark Arends

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Профессор Т 7.4
Профессор Т (2021)
Два веронца 7.2
Два веронца (2014)
Дивный новый мир 6.9
Дивный новый мир (2020)

Фильмография Марк Арендс

Логово 4.8
Логово The Lair
боевик, ужасы 2022, Великобритания
Смотреть трейлер
Профессор Т 7.4
Профессор Т
драма, криминал 2021, Великобритания/Германия/Бельгия
Дивный новый мир 6.9
Дивный новый мир
драма, фантастика 2020, США
МатьОтецСын 6.8
МатьОтецСын
драма, триллер, мини-сериал 2019, Великобритания
Два веронца 7.3
Два веронца Two Gentlemen of Verona
спектакль 2014, Великобритания
Проект Невинности 6.6
Проект Невинности
драма, криминал 2006, Великобритания
Показать еще
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше