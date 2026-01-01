Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
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Фильмография
Марк Арендс
Mark Arends
Киноафиша
Персоны
Марк Арендс
Марк Арендс
Mark Arends
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.4
Профессор Т
(2021)
7.2
Два веронца
(2014)
6.9
Дивный новый мир
(2020)
Фильмография Марк Арендс
4.8
Логово
The Lair
боевик, ужасы
2022, Великобритания
Смотреть трейлер
7.4
Профессор Т
драма, криминал
2021, Великобритания/Германия/Бельгия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Дивный новый мир
драма, фантастика
2020, США
6.8
МатьОтецСын
драма, триллер, мини-сериал
2019, Великобритания
7.3
Два веронца
Two Gentlemen of Verona
спектакль
2014, Великобритания
6.6
Проект Невинности
драма, криминал
2006, Великобритания
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