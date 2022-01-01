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Джейми Бамбер

Jamie Bamber
Джейми Бамбер
Джейми Бамбер Jamie Bamber
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Дата рождения
3 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джейми Бамбера

Родился 3 апреля 1973 года. Лондон, Великобритания.

Фильмография Джейми Бамбера
Чего хочет Джульетта
Чего хочет Джульетта
комедия 2017, Франция
5.0
В поисках золота
В поисках золота
мистика, триллер 2015, Канада
5.0
Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-Весельчак
Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-Весельчак
боевик, приключения, анимация 2012, США
6.0
Папаши-2
Папаши-2
комедия 2012, Франция
5.0
Звездный крейсер Галактика: Лезвие
Звездный крейсер Галактика: Лезвие
боевик, драма, фантастика 2007, США
7.0
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