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11/11/11
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11/11/11, 2011

2011 / США
2.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
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О фильме

В центре событий известный писатель по имени Джозеф Крон, потерявший в результате несчастного случая жену и ребенка. Чтобы оправиться от трагедии, он едет в Европу, в Испанию, где живет его брат Самюэль и находящийся при смерти отец Ричард. Но судьба продолжает преследовать Джозефа, и все события оказываются мистическим образом связаны с числом 11. Джозеф становится одержим этим числом. Проведя расследование, он выясняет, что 11.11.11 произойдет некое событие, информация о котором зашифрована в молитвенных книгах разных религий мира. Вскоре он понимает, что 11.11.11 — это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

2.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 1 ноября 2011
Возраст 16+
Режиссер
Keith Allan
В ролях
Hayden Byerly
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 11/11/11 2 постера
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