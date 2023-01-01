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Нелегал
Киноафиша Фильмы Нелегал

Нелегал, 2005

2005
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть О фильме

Фильм-участник кинофестиваля "Окно в Европу 2006".

Cемидесятые. Холодная война в разгаре. СССР и Запад ведут напряжённую борьбу за секретные сведения друг о друге. Советские спецслужбы хотят уберечь своего курьера от провала на таможне в ленинградском аэропорту. Этот курьер доставляет и вывозит важные документы, добытые нашими разведчиками в Западной Европе. Решено внедрить на таможню спецагента. Для этого нужен профессионал, который неизвестен ни в Москве, ни в Ленинграде и не вызовет подозрений у своих будущих коллег. Для выполнения ответственного задания Центр возвращает в Советский Союз опытного агента (Алексей Серебряков). Этот разведчик уже много лет работает в Хельсинки. На Родине о нём никто не знает. Чтобы отработать новую легенду и выполнить задание Центра, герой возвращается в СССР. Теперь ему суждено стать нелегалом в своей собственной стране…

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2005
Возраст 18+
Режиссер
Борис Фрумин
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Анатолий Петров
Ольга Альбанова
Ольга Альбанова
Екатерина Унтилова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.5
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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