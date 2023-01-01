Нелегал, 2005

Cемидесятые. Холодная война в разгаре. СССР и Запад ведут напряжённую борьбу за секретные сведения друг о друге. Советские спецслужбы хотят уберечь своего курьера от провала на таможне в ленинградском аэропорту. Этот курьер доставляет и вывозит важные документы, добытые нашими разведчиками в Западной Европе. Решено внедрить на таможню спецагента. Для этого нужен профессионал, который неизвестен ни в Москве, ни в Ленинграде и не вызовет подозрений у своих будущих коллег. Для выполнения ответственного задания Центр возвращает в Советский Союз опытного агента (Алексей Серебряков). Этот разведчик уже много лет работает в Хельсинки. На Родине о нём никто не знает. Чтобы отработать новую легенду и выполнить задание Центра, герой возвращается в СССР. Теперь ему суждено стать нелегалом в своей собственной стране…