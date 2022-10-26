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Плотник
Отзывы о фильме «Плотник»
Плотник
2022 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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alexeyvolkov-13
26 октября 2022, 12:19
Оценка
Очень сегодняшний фильм. Про нас про всех. Неторопливый. Немногословный. Даже не музыкальный. И очень чёткий в интонации, в образах, в диалогах. Некоторые говорят, что такой силы эмоционально потрясающие картины невозможно смотреть второй раз. Я бы посмотрел. Чтобы снова пройти очищение сопереживанием. Погружением в ужас. Обретением света. Восхищением простотой подвига. И - слава тем 10% отцам, которые остаются со своими детьми! Несмотря и вопреки.
PS Очень нужный фильм. Для меня. Чтобы сохраниться.
26 октября 2022, 12:19
2
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Светлана Лимонова
30 октября 2022, 22:02
Оценка
Давно не смотрела столь интересный фильм, драму, в которой семья переживала беду, связанную с неизлечимой болезнью сына. Отлично снят, спокойно, жизненно. К сожалению, мать это испытание пройти не смогла, отец- крепкий, достойный человек, настоящий Мужчина.
30 октября 2022, 22:02
1
0
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Peperuda
6 ноября 2022, 20:34
Оценка
Очень тяжёлый и в то же время очень светлый фильм. О любви, отчаянии, преданности, жертвенности... Очищает душу. Напрашиваются аналогии - Плотник Осипов, мать Мария, сын жертва. Многослойный сильный фильм, есть над чем подумать. Молодец Дуня, не подвела.
6 ноября 2022, 20:34
0
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PS Очень нужный фильм. Для меня. Чтобы сохраниться.
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