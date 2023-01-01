Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Плотник
Плотник, 2022: актеры и роли
Плотник
2022 / Россия
Смотреть трейлер
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Плотник, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Авдотья Смирнова
В ролях
Анна Рыцарева
Сергей Уманов
Sergey Umanov
Алексей Филимонов
Aleksey Filimonov
Светлана Казарцева
Маргарита Бычкова
В прокате
Премьеры
Онлайн
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Взрослое фото 10-летней Алисы Тепляковой вызвало громкий скандал: уже не девочка
В России только одна певица может соперничать с Ротару и Пугачевой: ее тоже многие ненавидят
Тест: что мешает вам двигаться вперед?
Словно отксерокопировали: эту российскую актрису не отличить от Анастасии Вертинской
Успех Акиньшиной и не снился: не узнаете в этой рыжей бестии малышку из «Сестер»
В титрах не указан: вот какой известный актер сыграл в «12 стульях»
«Дикий вопрос»: у специалиста по этикету уши вянут, когда с ней беседуют на эту тему
Продукты раздают, а самое странное сохраняют: самые дикие экспонаты музея капитал-шоу «Поле чудес»
Лучше заплатить в 100 раз больше: почему никто не хотел носить советские джинсы
Пустое место: Тарасова дала звонкую оплеуху Трусовой после роковой ошибки
Советских детей обманули: от правды о Сове из «Винни-Пуха» оторопь берет
Это новолуние в ноябре 2023 года изменит жизнь всех знаков Зодиака: не у всех в лучшую сторону
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить