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Людмила Чурсина
Lyudmila Chursina
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Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Lyudmila Chursina
Дата рождения
20 июля 1941
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Сталинабад, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Театр Российской Армии
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Биография Людмила Чурсина
Родилась 20 июля 1941 года. Сталинабад, СССР (Душанбе, Таджикистан).
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Популярные фильмы
7.8
Когда деревья были большими
(1961)
7.6
Журавушка
(1968)
7.6
Донская повесть
(1964)
Фильмография Людмила Чурсина
6.6
Счастье - это... Часть 2
Schaste - eto... 2
короткометражный
2019, Россия
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Так не бывает
драма, комедия, мелодрама
2018, Россия
Чисто московские убийства
детектив, мини-сериал
2017, Россия
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5.8
Чистое искусство
Chistoe iskusstvo
триллер, детектив
2016, Россия
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Рецензия
6.1
Орлова и Александров
биография, драма
2015, Россия
6.2
Иерей-Сан. Исповедь самурая
Ierey-san. Ispoved samuraya
боевик, драма
2015, Россия
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Рецензия
5.7
Как выйти замуж за миллионера 2
мелодрама
2014, Россия
2.8
7 главных желаний
7 glavnykh zhelaniy
мелодрама, комедия
2013, Россия
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Другие проекты Людмила Чурсина
12+
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