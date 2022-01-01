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Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
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Людмила Чурсина
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Дата рождения
20 июля 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Людмила Чурсина
Родилась 20 июля 1941 года. Сталинабад, СССР (Душанбе, Таджикистан).
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Фильмография Людмила Чурсина
Счастье - это... Часть 2
короткометражный
2019, Россия
6.0
Чистое искусство
триллер, детектив
2016, Россия
5.0
Иерей-Сан. Исповедь самурая
боевик, драма
2015, Россия
6.0
Олимпийская деревня
комедия
2010, Россия
7.0
Щенок
семейный
2009, Россия
7.0
Дом на Английской набережной
исторический, мелодрама
2007, Россия
0.0
Юбилей
комедия
2007, Россия
0.0
Рысак
драма
2005, Россия
5.0
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