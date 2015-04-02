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Новый Человек-паук: Высокое напряжение Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Киноафиша Фильмы Новый Человек-паук: Высокое напряжение Отзывы о фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»
The Amazing Spider-Man 2 Новый Человек-паук: Высокое напряжение 2014 / США
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Режиссер Марк Уэбб явно не из тех людей, которые любят снимать эпические батальные полотна и (супер)героические драмы. Вторая серия перезаряженного «Человека-паука» непрерывно балансирует на грани романтического мюзикла, только вместо, скажем, Эндрю Ллойда Уэббера с экрана звучит дабстеп. Пока закадровые голоса, неотвязно бубнящие на протяжении фильма, ведут однообразные дискуссии «о роли народных мстителей» в поддержании городского хозяйства, заглавный персонаж вовсю…

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Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
=))) Мнение peacefrogа и 77 расходятся =)))))))❗️ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
[email protected] 2 апреля 2015, 12:51
Все просто супер, если бы не лажа с тушением Электро водой )))) Даже школьники знают, что вода - отличный проводник электричества.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
[email protected] 2 апреля 2015, 12:51
А вообще, эффекты, конечно, обалденные! От полетов Паука дух захватывает!❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
На редкость зрелищный фильм. Великолепный 3D. Что касается (при таких достоинствах!) такой мелочи как сюжет, то несмотря на все старания сценаристов "Человек-Паук" - он и есть "Человек-Паук", если это конечно фильм о человеке-пауке. Поклонникам "Звёздных войн" будет приятно снова увидеть "Владыку Ситхов" - после стольких лет забвения, когда его за ненужностью выкинули в какую-то трубу, его наконец-то снова взяли на работу из-за его необыкновенных электрических способностей и он продолжает творить свои безобразия под новым именем "Электро".✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Кто в теме и не уйдет из зала сразу после начала показа титров, тот увидит ещё 20-30 секунд продолжения картины из которых узнает, что в сюжет следующего фильма о Человеке-Пауке включается команда Людей-Х. В-А-У!!! Скрещивание фильмов продолжается!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Действительно из фильма можно было вырезать минут 30!✊ И тогда бы получилось очень даже ничего!

Графика в фильме потрясная! 3д почти везде и очень хорошо проработан!

Так ставлю 7/10

Думал поставить 5 но за хорошую графику решил накинуть еше 2 балла❗️ ❗️

Всем хорошего просмотра
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Энерго понравился, прикольный, без него была бы тоска✊ кино для подростков многовато соплей 7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хорошее продолжение. Но ничего нового =) Графика отличная.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 25 ноября 2015, 00:20
Не поняла жалоб на затянутость, постоянно движуха какая-то, да еще под музон приличный.

ДеХаан на месте, люблю его. Только челка его напрягала. У Олдмана в Пятом элементе чуб смотрелся концептуально✊ , а тут комично скорее.

За Джанго было грустно, в качестве светящейся субстанции, ревущей убью, убью! он совсем не впечатлил. Видимо, моск слишком сложная штука, распадаясь на субатомные частицы, он не восстанавливается и по проводам не текёт.

С ЧеПуком и Гвен в этот раз перестарались, уж очень они сладкие.

6/10
25 ноября 2015, 00:20 Ответить
Irisha1989 19 февраля 2016, 00:10
Фильм для домашнего просмотра!В кино на него ходить не стоит, лишняя трата денег. все предсказуемо
19 февраля 2016, 00:10 Ответить
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