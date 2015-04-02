Режиссер Марк Уэбб явно не из тех людей, которые любят снимать эпические батальные полотна и (супер)героические драмы. Вторая серия перезаряженного «Человека-паука» непрерывно балансирует на грани романтического мюзикла, только вместо, скажем, Эндрю Ллойда Уэббера с экрана звучит дабстеп. Пока закадровые голоса, неотвязно бубнящие на протяжении фильма, ведут однообразные дискуссии «о роли народных мстителей» в поддержании городского хозяйства, заглавный персонаж вовсю…
Графика в фильме потрясная! 3д почти везде и очень хорошо проработан!
Так ставлю 7/10
Думал поставить 5 но за хорошую графику решил накинуть еше 2 балла❗️ ❗️
Всем хорошего просмотра
8/10
ДеХаан на месте, люблю его. Только челка его напрягала. У Олдмана в Пятом элементе чуб смотрелся концептуально✊ , а тут комично скорее.
За Джанго было грустно, в качестве светящейся субстанции, ревущей убью, убью! он совсем не впечатлил. Видимо, моск слишком сложная штука, распадаясь на субатомные частицы, он не восстанавливается и по проводам не текёт.
С ЧеПуком и Гвен в этот раз перестарались, уж очень они сладкие.
6/10
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