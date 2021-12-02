Юбилей, 2007

Рождество… Грановские — актриса Ольга, политик Николай и продюсер Кирилл узнают о неожиданном приезде из США их матери Анны Сергеевны, пожелавшей отметить свой юбилей в тесном семейном кругу. Не желая расстраивать ее своими проблемами в семейных и профессиональных делах, они решают сделать хорошую мину.



Она же преподносит им настоящий сюрприз, рассказывая, что родила их не от мужа академика Грановского, который не мог иметь детей, а от трех разных, но достойных мужчин, с которыми и собирается познакомить их на торжестве. Детки в шоке: кто из них — чей? Но мама уклончиво отвечает, что они сами разберутся — кровь подскажет.