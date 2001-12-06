Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Володин
Aleksandr Volodin
Киноафиша
Персоны
Александр Володин
Александр Володин
Aleksandr Volodin
Дата рождения
10 февраля 1919
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
6 декабря 2001
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
8.1
Осенний марафон
(1979)
7.9
Слезы капали
(1982)
7.8
Пять вечеров
(1979)
Фильмография Александр Володин
5.8
Блондинка
Blondinka
комедия, драма
2022, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Еще один год
Eshche odin god
драма
2014, Россия
Смотреть трейлер
6.9
Настя
Nastya
мистика, комедия
1993, Россия
6.6
Униженные и оскорбленные
Unizhennye i oskorblennye
драма, мелодрама
1990, СССР
7.6
Сирано де Бержерак
Sirano de Berzherak
драма
1989, СССР
5.7
Две стрелы. Детектив каменного века
Dve strely. Detektiv kamennogo veka
комедия, криминал
1989, СССР
Онлайн
7.9
Слезы капали
Tears Were Falling
комедия, драма, сказка
1982, СССР
6.3
Дульсинея Тобосская
Dulsineya Tobosskaya
мюзикл
1980, СССР
6.8
Назначение
Naznacheniye
комедия
1980, СССР
Онлайн
6.9
С любимыми не расставайтесь
S lyubimymi ne rasstavaytes
драма
1979, СССР
7.8
Пять вечеров
Pyat vecherov
мелодрама, драма
1979, СССР
8.1
Осенний марафон
Osenniy marafon
комедия, мелодрама, драма
1979, СССР
6.8
Смятение чувств
Smyatenie chuvstv
комедия, семейный, детский
1978, СССР
6.9
Дочки-матери
Dochki-materi
драма, мелодрама
1974, СССР
7.3
Фокусник
Fokusnik
драма, мелодрама
1967, СССР
Онлайн
6.3
Происшествие, которого никто не заметил
Proisshestviye, kotorogo nikto ne zametil
мелодрама
1967, СССР
7.3
Старшая сестра
Starshaya sestra
мелодрама
1966, СССР
6.9
Похождения зубного врача
Pokhozhdeniya zubnogo vracha
комедия
1965, СССР
7.2
Звонят, откройте дверь
Zvonyat, otkroyte dver
семейный, приключения
1965, СССР
