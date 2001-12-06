Оповещения от Киноафиши
Александр Володин Aleksandr Volodin
Александр Володин

Aleksandr Volodin

Дата рождения
10 февраля 1919
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
6 декабря 2001
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Осенний марафон 8.1
Осенний марафон (1979)
Слезы капали 7.9
Слезы капали (1982)
Пять вечеров 7.8
Пять вечеров (1979)

Фильмография Александр Володин

Жанр
Год
Блондинка 5.8
Блондинка Blondinka
комедия, драма 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Еще один год 5.9
Еще один год Eshche odin god
драма 2014, Россия
Смотреть трейлер
Настя 6.9
Настя Nastya
мистика, комедия 1993, Россия
Униженные и оскорбленные 6.6
Униженные и оскорбленные Unizhennye i oskorblennye
драма, мелодрама 1990, СССР
Сирано де Бержерак 7.6
Сирано де Бержерак Sirano de Berzherak
драма 1989, СССР
Две стрелы. Детектив каменного века 5.7
Две стрелы. Детектив каменного века Dve strely. Detektiv kamennogo veka
комедия, криминал 1989, СССР
Онлайн
Слезы капали 7.9
Слезы капали Tears Were Falling
комедия, драма, сказка 1982, СССР
6.3
Дульсинея Тобосская Dulsineya Tobosskaya
мюзикл 1980, СССР
Назначение 6.8
Назначение Naznacheniye
комедия 1980, СССР
Онлайн
С любимыми не расставайтесь 6.9
С любимыми не расставайтесь S lyubimymi ne rasstavaytes
драма 1979, СССР
Пять вечеров 7.8
Пять вечеров Pyat vecherov
мелодрама, драма 1979, СССР
Осенний марафон 8.1
Осенний марафон Osenniy marafon
комедия, мелодрама, драма 1979, СССР
Смятение чувств 6.8
Смятение чувств Smyatenie chuvstv
комедия, семейный, детский 1978, СССР
Дочки-матери 6.9
Дочки-матери Dochki-materi
драма, мелодрама 1974, СССР
Фокусник 7.3
Фокусник Fokusnik
драма, мелодрама 1967, СССР
Онлайн
Происшествие, которого никто не заметил 6.3
Происшествие, которого никто не заметил Proisshestviye, kotorogo nikto ne zametil
мелодрама 1967, СССР
Старшая сестра 7.3
Старшая сестра Starshaya sestra
мелодрама 1966, СССР
6.9
Похождения зубного врача Pokhozhdeniya zubnogo vracha
комедия 1965, СССР
Звонят, откройте дверь 7.2
Звонят, откройте дверь Zvonyat, otkroyte dver
семейный, приключения 1965, СССР
