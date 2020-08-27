Спайс бойз, 2019

Триллер с элементами черной комедии о том, как наркотики меняют сознание.

Белорусский режиссер Владимир Зинкевич перенес на большие экраны реальную трагедию, произошедшую в Гомеле в 2014 году. Перед кинематографистом стояла задача донести до молодежи опасность употребления наркотических веществ. При этом подать этот важный посыл не как скучную нравоучительную историю, а как очень натуралистическую «страшилку».

Главные роли в проекте сыграли русские и белорусские актеры, среди них Александр Головин («Ёлки», «Женщины против мужчин»), Маргарита Аброськина («Толя-робот»), Анна Андрусенко («Мажор»), Алексей Маслодудов («Триггер»), Михаил Горевой («Дом солнца») и Владимир Сычев («Физрук»).

По сюжету драматического триллера Василиса (Маргарита Аброськина) приезжает в родной город на свадьбу своей одноклассницы Инны. Важному событию предшествует мальчишник, который организуют жених по кличке Чистый и два его друга — Ламбада и Колбаса. Вскоре там оказывается невеста, которая, заручившись поддержкой подруги, собирается выяснить отношения с женихом. Вечеринка в загородном доме перестает быть томной после того, как гости употребляют спайс. Парни теряют связь с реальностью и, поддавшись галлюцинациям, начинают творить жуткие вещи.