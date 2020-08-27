Спайс бойз, 2019

Триллер с элементами черной комедии о том, как наркотики меняют сознание.
Белорусский режиссер Владимир Зинкевич перенес на большие экраны реальную трагедию, произошедшую в Гомеле в 2014 году. Перед кинематографистом стояла задача донести до молодежи опасность употребления наркотических веществ. При этом подать этот важный посыл не как скучную нравоучительную историю, а как очень натуралистическую «страшилку».
Главные роли в проекте сыграли русские и белорусские актеры, среди них Александр Головин («Ёлки», «Женщины против мужчин»), Маргарита Аброськина («Толя-робот»), Анна Андрусенко («Мажор»), Алексей Маслодудов («Триггер»), Михаил Горевой («Дом солнца») и Владимир Сычев («Физрук»).
По сюжету драматического триллера Василиса (Маргарита Аброськина) приезжает в родной город на свадьбу своей одноклассницы Инны. Важному событию предшествует мальчишник, который организуют жених по кличке Чистый и два его друга — Ламбада и Колбаса. Вскоре там оказывается невеста, которая, заручившись поддержкой подруги, собирается выяснить отношения с женихом. Вечеринка в загородном доме перестает быть томной после того, как гости употребляют спайс. Парни теряют связь с реальностью и, поддавшись галлюцинациям, начинают творить жуткие вещи.
Фильм основан на реальных событиях, произошедших в белорусском городе Гомеле в 2014 году.
Слоган фильма: «Ты и правда думаешь, что это не может произойти с тобой?»
Премьера фильма «Спайс бойз» состоялась на Московском международном кинофестивале в 2020 году.
Съемки проходили в Беларуси.
По словам режиссера, 70% картины — художественный вымысел.
Актеры, сыгравшие главных героев, не общались со своими реальными прототипами, которые сейчас находятся в тюрьме.
Михаил Горевой и Владимир Сычев уже снимались вместе в картине 2018 года «Газгольдер. Клубаре».
«Спайс бойз» — второй совместный проект Александра Головина и Михаила Горевого, ранее они снимались вместе в комедии «В спорте только девушки» (2014).
Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны Чистый с двумя друзьями Ламбадой и Колбасой организовывает за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме. Инне это не нравится, и она едет к жениху выяснить отношения, Василиса решает поддержать подругу и сопровождает Инну. В ходе ссоры Василисе удается примирить молодоженов. Вечеринка набирает обороты, в разгар веселья парни употребляют спайс. Ребят накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает утопать в кровавой пене.