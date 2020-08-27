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Spice Boyz

Спайс бойз, 2019

2019 / Беларусь
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Триллер с элементами черной комедии о том, как наркотики меняют сознание.
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Триллер с элементами черной комедии о том, как наркотики меняют сознание.

Белорусский режиссер Владимир Зинкевич перенес на большие экраны реальную трагедию, произошедшую в Гомеле в 2014 году. Перед кинематографистом стояла задача донести до молодежи опасность употребления наркотических веществ. При этом подать этот важный посыл не как скучную нравоучительную историю, а как очень натуралистическую «страшилку».  

Главные роли в проекте сыграли русские и белорусские актеры, среди них Александр Головин («Ёлки», «Женщины против мужчин»), Маргарита Аброськина («Толя-робот»), Анна Андрусенко («Мажор»), Алексей Маслодудов («Триггер»), Михаил Горевой («Дом солнца») и Владимир Сычев («Физрук»).

По сюжету драматического триллера Василиса (Маргарита Аброськина) приезжает в родной город на свадьбу своей одноклассницы Инны. Важному событию предшествует мальчишник, который организуют жених по кличке Чистый и два его друга — Ламбада и Колбаса. Вскоре там оказывается невеста, которая, заручившись поддержкой подруги, собирается выяснить отношения с женихом. Вечеринка в загородном доме перестает быть томной после того, как гости употребляют спайс. Парни теряют связь с реальностью и, поддавшись галлюцинациям, начинают творить жуткие вещи.

 

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в белорусском городе Гомеле в 2014 году.

Слоган фильма: «Ты и правда думаешь, что это не может произойти с тобой?»

Премьера фильма «Спайс бойз» состоялась на Московском международном кинофестивале в 2020 году.

Съемки проходили в Беларуси.

По словам режиссера, 70% картины — художественный вымысел.

Актеры, сыгравшие главных героев, не общались со своими реальными прототипами, которые сейчас находятся в тюрьме.

 Михаил Горевой и Владимир Сычев уже снимались вместе в картине 2018 года «Газгольдер. Клубаре».

«Спайс бойз» — второй совместный проект Александра Головина и Михаила Горевого, ранее они снимались вместе в комедии «В спорте только девушки» (2014).

 

Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны Чистый с двумя друзьями Ламбадой и Колбасой организовывает за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме. Инне это не нравится, и она едет к жениху выяснить отношения, Василиса решает поддержать подругу и сопровождает Инну. В ходе ссоры Василисе удается примирить молодоженов. Вечеринка набирает обороты, в разгар веселья парни употребляют спайс. Ребят накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает утопать в кровавой пене.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 октября 2020
Премьера в мире 27 августа 2020
Возраст 18+
Прокатчик LOONAFILM
Режиссер
Владимир Зинкевич
Владимир Зинкевич
В ролях
Александр Головин
Александр Головин
Маргарита Аброськина
Маргарита Аброськина
Анна Андрусенко
Анна Андрусенко
Алексей Маслодудов
Алексей Маслодудов
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спайс бойз 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Молодой парень с ироничной для дальнейшего развития сюжета кличкой Чистый (Александр Головин) только что вернулся из армии. Дома его ждет девушка Инна (Анна Андрусенко), на которой герой намерен жениться. Жениха подбадривают лучшие друзья: сын богатого папы Колбаса (Владимир Аверьянов) и скромный Ламбада (Александр Тарасов), очевидно, получивший свое прозвище из-за походки – у него ДЦП. Выбрав загородный коттедж для свадебной вечеринки, приятели решают в тот же вечер провести там…
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bum.91 22 октября 2020, 09:24
Жалкий плагиат! На “Экстаз” 2018 реж Гаспар Ноэ ! Придумали бы свое что нибудь!
Сергей Пулин 18 ноября 2020, 15:14
основано на реальной истории 2014 в БР года так то. причём тут Экстаз фильм???
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