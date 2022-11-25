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Сестры Сестры
Киноафиша Фильмы Сестры Отзывы о фильме «Сестры»
Сестры 2022 / Россия
5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Сестры»

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Hаталья Александровна 25 ноября 2022, 04:21
Оценка
Вчера ходили посмотреть этот фильм и НИКОМУ ЕГО НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!Зря потраченное время!Снять такую фигню,ни о чем!Уже на середине фильма понимаешь ничего интересного не будет.Шизофреничка жена,тиран муж....все.
25 ноября 2022, 04:21 Ответить
Василий Парфёнов 25 ноября 2022, 17:05
в ответ на сообщение Hаталья Александровна от 25 ноября 2022, 04:21
Трейлер, перед прежде чем куда то пойти - смотреть не пробовали?
25 ноября 2022, 17:05 Ответить
Андрей Синицкий 27 ноября 2022, 19:20
Фильм полнейшая дичь , лучше посмотреть ну погоди , не советую а
27 ноября 2022, 19:20 Ответить
Евгения Осипова 3 января 2023, 14:03
Оценка
Мне плевать на фильм, главное - там Ефремов!
3 января 2023, 14:03 Ответить
Евгения Осипова 3 января 2023, 14:09
Оценка
Мне нравятся такие фильмы. Еще обожаю Никиту Ефремова в отрицательных ролях. Ему больше подходят отрицательные роли. Он в них еще больше обаятельный.
3 января 2023, 14:09 Ответить
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