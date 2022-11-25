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Сестры
Отзывы о фильме «Сестры»
Сестры
2022 / Россия
Трейлер
5.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Hаталья Александровна
25 ноября 2022, 04:21
Оценка
Вчера ходили посмотреть этот фильм и НИКОМУ ЕГО НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!Зря потраченное время!Снять такую фигню,ни о чем!Уже на середине фильма понимаешь ничего интересного не будет.Шизофреничка жена,тиран муж....все.
25 ноября 2022, 04:21
0
1
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Василий Парфёнов
25 ноября 2022, 17:05
в ответ на сообщение
Hаталья Александровна от 25 ноября 2022, 04:21
Трейлер, перед прежде чем куда то пойти - смотреть не пробовали?
25 ноября 2022, 17:05
0
1
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Андрей Синицкий
27 ноября 2022, 19:20
Фильм полнейшая дичь , лучше посмотреть ну погоди , не советую а
27 ноября 2022, 19:20
0
0
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Евгения Осипова
3 января 2023, 14:03
Оценка
Мне плевать на фильм, главное - там Ефремов!
3 января 2023, 14:03
0
0
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Евгения Осипова
3 января 2023, 14:09
Оценка
Мне нравятся такие фильмы. Еще обожаю Никиту Ефремова в отрицательных ролях. Ему больше подходят отрицательные роли. Он в них еще больше обаятельный.
3 января 2023, 14:09
0
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