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Родители строгого режима Родители строгого режима
Киноафиша Фильмы Родители строгого режима Отзывы о фильме «Родители строгого режима»
Родители строгого режима 2022 / Россия
7.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Родители строгого режима»

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Александр Шибанов 16 апреля 2022, 10:05
Оценка
Не г..но, уже радует. 7 баллов.
16 апреля 2022, 10:05 Ответить
elena.anikeeva.2014 19 апреля 2022, 22:43
Оценка
Сегодня 19 апреля посмотрела фильм. Ожидание было больше. НА ЧЕТВЕРОЧКУИЩ ЗА УВАЖЕНИЯ К СТАРШИМ АКТЁРАМ. ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК ТАК СЕБЕ
19 апреля 2022, 22:43 Ответить
elena.anikeeva.2014 19 апреля 2022, 22:44
Оценка
Посмотрела фильм, оценка на 4.И то из за уважения к Старшим Актерам
19 апреля 2022, 22:44 Ответить
elena.anikeeva.2014 19 апреля 2022, 22:45
Оценка
Посмотрела фильм оценка на 4 и то из за уважения к Старшим Актерам🙏
19 апреля 2022, 22:45 Ответить
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