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Родители строгого режима
Отзывы о фильме «Родители строгого режима»
Родители строгого режима
2022 / Россия
Трейлер
7.5
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Александр Шибанов
16 апреля 2022, 10:05
Оценка
Не г..но, уже радует. 7 баллов.
16 апреля 2022, 10:05
0
1
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elena.anikeeva.2014
19 апреля 2022, 22:43
Оценка
Сегодня 19 апреля посмотрела фильм. Ожидание было больше. НА ЧЕТВЕРОЧКУИЩ ЗА УВАЖЕНИЯ К СТАРШИМ АКТЁРАМ. ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК ТАК СЕБЕ
19 апреля 2022, 22:43
0
2
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elena.anikeeva.2014
19 апреля 2022, 22:44
Оценка
Посмотрела фильм, оценка на 4.И то из за уважения к Старшим Актерам
19 апреля 2022, 22:44
0
1
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elena.anikeeva.2014
19 апреля 2022, 22:45
Оценка
Посмотрела фильм оценка на 4 и то из за уважения к Старшим Актерам🙏
19 апреля 2022, 22:45
0
1
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