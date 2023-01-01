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Родители строгого режима Родители строгого режима
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Родители строгого режима 2022 / Россия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Родители строгого режима, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Никита Владимиров Никита Владимиров
В ролях
Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Alisa Freindlich Александр Адабашьян Александр Адабашьян Евгений Ткачук Евгений Ткачук Ольга Медынич Ольга Медынич Игорь Хрипунов Игорь Хрипунов Igor Khripunov Владимир Сычев Владимир Сычев Валерия Федорович Валерия Федорович
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