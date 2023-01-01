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Киноафиша Фильмы Пузырь Пузырь, 2022: актеры и роли
The Bubble Пузырь 2022 / США
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Пузырь, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джадд Апатоу Джадд Апатоу Judd Apatow
В ролях
Педро Паскаль Педро Паскаль Pedro Pascal Карен Гиллан Карен Гиллан Karen Gillan Лесли Манн Лесли Манн Айрис Апатоу Питер Серафинович Питер Серафинович Peter Serafinowicz Дэвид Духовны Дэвид Духовны David Duchovny Кигэн-Майкл Ки Кигэн-Майкл Ки Keegan-Michael Key Роб Делани Роб Делани Rob Delaney Фред Армисен Фред Армисен Fred Armisen Мария Бакалова Мария Бакалова Maria Bakalova
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