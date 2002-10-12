Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Айрис Апатоу
Айрис Апатоу Iris Apatow
Киноафиша Персоны Айрис Апатоу

Айрис Апатоу

Iris Apatow

Дата рождения
12 октября 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Немножко беременна 7.1
Немножко беременна (2006)
Любовь по-взрослому 6.2
Любовь по-взрослому (2012)
Полный расколбас 6.0
Полный расколбас (2016)

Фильмография Айрис Апатоу

Жанр
Год
Голодные игры: Рассвет Жатвы
Голодные игры: Рассвет Жатвы The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
фантастика, боевик, приключения 2026, США
Смотреть трейлер
Виновата любовь 5.6
Виновата любовь Young Werther
комедия, мелодрама 2024, Канада / США
Смотреть трейлер
Билеты
Пузырь 5.2
Пузырь The Bubble
комедия 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Полный расколбас 6
Полный расколбас Sausage Party
комедия 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Любовь по-взрослому 6.2
Любовь по-взрослому This Is 40
комедия 2012, США
Смотреть трейлер
Приколисты 5.9
Приколисты Funny People
комедия, драма 2009, США
Смотреть трейлер Рецензия
Немножко беременна 7.1
Немножко беременна Knocked Up
драма, мелодрама, комедия 2006, США
Довольно смертоносный Pretty Lethal
боевик, триллер , США
Смотреть трейлер
Пока ждёте финал «Первого отдела», включите этот криминальный хит с Итаном Хоуком — сериал можно проглотить целиком за 1 вечер
19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры)
Брагину, Шибанову и Семенову придется подвинуться: 3 марта на НТВ выходит новый детективный хит — пока знакомимся с персонажами (фото)
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
«Ландыши» обогнали по популярности «Очень странные дела»: теперь «круче» них официально лишь один сериал
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше