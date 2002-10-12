Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Айрис Апатоу
Iris Apatow
Киноафиша
Персоны
Айрис Апатоу
Айрис Апатоу
Iris Apatow
Дата рождения
12 октября 2002
Возраст
23 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.1
Немножко беременна
(2006)
6.2
Любовь по-взрослому
(2012)
6.0
Полный расколбас
(2016)
Фильмография Айрис Апатоу
8
Голодные игры: Рассвет Жатвы
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
фантастика, боевик, приключения
2026, США
Смотреть трейлер
5.6
Виновата любовь
Young Werther
комедия, мелодрама
2024, Канада / США
Смотреть трейлер
Билеты
5.2
Пузырь
The Bubble
комедия
2022, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6
Полный расколбас
Sausage Party
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Любовь по-взрослому
This Is 40
комедия
2012, США
Смотреть трейлер
5.9
Приколисты
Funny People
комедия, драма
2009, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Немножко беременна
Knocked Up
драма, мелодрама, комедия
2006, США
Довольно смертоносный
Pretty Lethal
боевик, триллер
, США
Смотреть трейлер
