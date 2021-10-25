Кэти Перри

От любви не убежишь: 10 звездных пар, которые воссоединились после расставания

Безусловно, одним из самых громких событий года стало воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после семнадцати лет разлуки. Познакомившись ещё в 2002 году на съёмках фильма «Джильи», актёры скоро объявили о помолвке, однако через какое-то время пара приняла решение расстаться. В 2021 году Аффлек и Лопес возобновили отношения. По этому случаю мы решили вспомнить и другие известные пары, которые решили дать друг другу второй шанс и не прогадали.