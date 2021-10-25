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Кэти Перри
Кэти Перри
Katy Perry
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Дата рождения
25 октября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Композитор
Личные связи
Орландо Блум
были в отношениях с 2016 по 2017
Биография Кэти Перри
Родилась 25 октября 1984 года. Санта-Барбара, Калифорния, США.
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Фильмография Кэти Перри
Смурфики 2
анимация, фэнтези, семейный, комедия
2013, США
5.0
Кэти Перри: Частичка меня 3D
мюзикл, документальный
2012, США
5.0
Смурфики
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
7.0
Побег из Вегаса
комедия
2010, США
7.0
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От любви не убежишь: 10 звездных пар, которые воссоединились после расставания
Безусловно, одним из самых громких событий года стало воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после семнадцати лет разлуки. Познакомившись ещё в 2002 году на съёмках фильма «Джильи», актёры скоро объявили о помолвке, однако через какое-то время пара приняла решение расстаться. В 2021 году Аффлек и Лопес возобновили отношения. По этому случаю мы решили вспомнить и другие известные пары, которые решили дать друг другу второй шанс и не прогадали.
Написать
25 октября 2021 18:22
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Статьи о персоне
Еще не похудела: в сети опубликовали пляжные фото Кэти Перри и Орландо Блума
Знаменитости проводят каникулы в Греции.
Написать
22 июня 2021 14:40
Кэти Перри удивила фанатов снимком поцелуя Бена Аффлека и Дженнифер Лопес: «Это Беннифер?»
Поклонники артистки оценили неожиданный снимок одной из самых ярких пар Голливуда.
Написать
22 июня 2021 10:49
Фото: Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали лицо своей дочери
Знаменитости стали родителями в августе прошлого года.
Написать
7 апреля 2021 12:08
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Связи
Орландо Блум
Orlando Bloom
были в отношениях с 2016 по 2017
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