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Кэти Перри Katy Perry
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Орландо Блум
Орландо Блум были в отношениях с 2016 по 2017
Киноафиша Персоны Кэти Перри

Кэти Перри

Katy Perry

Дата рождения
25 октября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Санта-Барбара, США
Рост
171 см
Цвет глаз
серо-голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Герой фэнтези

Биография Кэти Перри

Родилась 25 октября 1984 года. Санта-Барбара, Калифорния, США.

Связи Кэти Перри
Орландо Блум
были в отношениях с 2016 по 2017 Орландо Блум

Популярные фильмы

Как я встретил вашу маму 8.7
Как я встретил вашу маму (2005)
Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris 8.6
Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris (2026)
Воспитывая Хоуп 8.0
Воспитывая Хоуп (2010)

Фильмография Кэти Перри

Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris 8.6
Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris
документальный, музыка 2026, США / Франция
Смотреть трейлер
Peppa's Cinema Party 6.6
Peppa's Cinema Party Peppa's Cinema Party
анимация, семейный 2024, США
Билли Айлиш: Слегка размытый мир 7.9
Билли Айлиш: Слегка размытый мир Billie Eilish: The World's a Little Blurry
биография, документальный, музыка 2021, США
Американская домохозяйка 7.2
Американская домохозяйка
комедия, семейный 2016, США
Смурфики 2 5.5
Смурфики 2 The Smurfs 2
анимация, фэнтези, семейный, комедия 2013, США
Смотреть трейлер
Кэти Перри: Частичка меня 3D 6
Кэти Перри: Частичка меня 3D Katy Perry: Part of Me
мюзикл, документальный 2012, США
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Смурфики 6.4
Смурфики The Smurfs
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
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Воспитывая Хоуп 8
Воспитывая Хоуп
комедия, семейный 2010, США
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