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Кэти Перри
Katy Perry
Связи Кэти Перри
Орландо Блум
были в отношениях с 2016 по 2017
Киноафиша
Персоны
Кэти Перри
Кэти Перри
Katy Perry
Дата рождения
25 октября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Санта-Барбара, США
Рост
171 см
Цвет глаз
серо-голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
,
Герой фэнтези
Биография Кэти Перри
Родилась 25 октября 1984 года. Санта-Барбара, Калифорния, США.
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Связи Кэти Перри
были в отношениях с 2016 по 2017
Орландо Блум
Популярные фильмы
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
8.6
Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris
(2026)
8.0
Воспитывая Хоуп
(2010)
Фильмография Кэти Перри
8.6
Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris
Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris
документальный, музыка
2026, США / Франция
Смотреть трейлер
6.6
Peppa's Cinema Party
Peppa's Cinema Party
анимация, семейный
2024, США
7.9
Билли Айлиш: Слегка размытый мир
Billie Eilish: The World's a Little Blurry
биография, документальный, музыка
2021, США
7.2
Американская домохозяйка
комедия, семейный
2016, США
5.5
Смурфики 2
The Smurfs 2
анимация, фэнтези, семейный, комедия
2013, США
Смотреть трейлер
6
Кэти Перри: Частичка меня 3D
Katy Perry: Part of Me
мюзикл, документальный
2012, США
Смотреть трейлер
6.4
Смурфики
The Smurfs
семейный, анимация, сказка
2011, США / Бельгия
Смотреть трейлер
8
Воспитывая Хоуп
комедия, семейный
2010, США
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Новости о Кэти Перри
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