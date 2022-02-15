Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Коллин О’Шонесси
Коллин О’Шонесси
Colleen O'Shaughnessey
О персоне
Фильмография
Новости
Коллин О’Шонесси
Colleen O'Shaughnessey
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 сентября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Коллин О’Шонесси
Родилась 15 сентября 1971 года. Гранд-Рапидс, США.
Развернуть
Фильмография Коллин О’Шонесси
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.0
Космическое приключение
анимация
2017, Китай
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джим Керри с попкорном наблюдает за схваткой ежа и ехидны в новом тизере «Соника 2 в кино»
В ролике показывают гигантского робота-двойника доктора Роботника.
Написать
15 февраля 2022 12:36
Знакомство с Тейлзом и Наклзом: вышел первый трейлер «Соника 2 в кино»
Злодей в исполнении Джима Керри хвастается новыми усами.
Написать
10 декабря 2021 13:06
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне