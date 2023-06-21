Стало известно, когда начнутся съемки фильмов «Соник в кино 3» и «Майнкрафт»

Согласно сведениям интернет-портала Production List, 31 августа в Лондоне стартуют съемки третьей части кинофраншизы «Соник в кино», основанной на серии видеоигр Sonic the Hedgehog.

Детали сюжета и актерского состава картины пока что держатся в секрете. Однако в сцене после титров «Соника 2 в кино» содержится намек на то, что в будущем триквеле появится несколько классических персонажей оригинальных игр, в том числе Еж Шэдоу. Режиссером ленты выступает автор двух предыдущих частей франшизы Джефф Фаулер. Сценарий написали Патрик Кейси («Жестокая ночь») и Джош Миллер («Hot Wheels. Мегатрасса»).

Премьера третьей части «Соника в кино» намечена на 20 декабря 2024 года. Другие подробности о фильме, скорее всего, будут объявлены уже в ближайшем будущем.

Вместе с тем Production List сообщил дату начала съемок еще одной долгожданной экранизации видеоигры, фильма «Майнкрафт». По информации ресурса, производство фильма стартует 7 августа в Новой Зеландии.

Согласно официальному синопсису, фильм расскажет о том, как «злобный дракон Эндер встает на путь разрушения, побуждая молодую девушку и группу верных ей искателей приключений отправиться спасать Верхний мир».

Главные роли исполнят Джейсон Момоа и Мэтт Берри. Постановкой картины занимается Джаред Хесс, наиболее известный по комедиям «Наполеон Динамит» и «Суперначо».

«Майнкрафт» выйдет на экраны 4 апреля 2025 года.