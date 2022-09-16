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The Woman King

Женщина-король, 2022

2022 / Канада
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 сентября 2022
Режиссер
Джина Принс-Байтвуд
В ролях
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Лашана Линч
Лашана Линч
Эдриэнн Уоррен
Джон Бойега
Джон Бойега
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщина-король 1 постер
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Воительница Виола Дэвис защищает Африку в трейлере исторического фильма «Женщина-король» Картина основана на реальных событиях.
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7 июля 2022 10:59
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