Появились дублированные трейлеры фильмов «Бюро магических услуг» и «Профессор и призрачный убийца»

В сети стали доступны дублированные версии трейлеров фэнтезийного фильма «Бюро магических услуг» и триллера «Профессор и призрачный убийца».

Главные роли в «Бюро магических услуг» исполнили Патрик Гибсон («Толкин»), Софи Уайлд («Вы меня не знаете»), Кристоф Вальц («Джанго Освобожденный»), Сэм Нил («Парк Юрского периода») и Рэйчел Хаус («Охота на дикарей»).

В центре сюжета — заурядный молодой стажер Пол (Гибсон), работающий в компании по расследованию странных происшествий и поиску магических артефактов. Несмотря на постоянное присутствие чудес в своей жизни, все, о чем думает герой, — как бы ему побыстрее попасть домой к ужину, не разрушив вселенную очередным временным парадоксом. Но однажды Пол ввязывается в авантюру, последствия которой он даже не может вообразить.

Режиссером картины выступил Джеффри Уокер («Молодой Скала», «Американская семейка»). Премьера состоится 23 марта.

Центральных персонажей «Профессора и призрачного убийцы» сыграли Морган Фриман («Непокоренный»), Коул Хаузер («Йеллоустоун») и Петер Стормаре («Фарго»).

Лента повествует об университетском профессоре Маклзе (Фриман), к которому обращается детектив Бойд (Хаузер) с просьбой оказать помощь в расследовании серии загадочных и жестоких убийств. Преступления были совершены в разных точках мира, и в каждом случае маньяку удалось скрыться незамеченным. Ученый сразу же понимает, что все убийства носят оккультный характер и были совершены с целью приобретения некой зловещей силы. Он решает погрузиться в тонкости дела, чтобы раскрыть тайну, стоящую за жестокими жертвоприношениями.

Постановкой фильма занимался Джордж Галло, ранее работавший над картинами «Афера по-голливудски» и «Ядовитая роза». Картина выйдет на экраны 6 апреля.