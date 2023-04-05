Наша рецензия

С высоты птичьего полета мы видим Лондон. А затем, как по волшебству, переносимся в маленькую спаленку Пола Карпентера (Патрик Гибсон) — невезучего, но милого молодого человека. Прямо сейчас он собирается на собеседование ради работы, которая поможет платить по счетам. Но будильник не прозвенел, в штанах оказалась дырка, шнурки на ботинках порвались, тостер взорвался, на улице собака украла шарф, и эта цепь случайностей помешала Полу пройти интервью, но привела к другой двери с надписью…