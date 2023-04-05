Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бюро магических услуг Бюро магических услуг
Киноафиша Фильмы Бюро магических услуг Отзывы о фильме «Бюро магических услуг»
The Portable Door Бюро магических услуг 2023 / Австралия
7.7 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Бюро магических услуг»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

С высоты птичьего полета мы видим Лондон. А затем, как по волшебству, переносимся в маленькую спаленку Пола Карпентера (Патрик Гибсон) — невезучего, но милого молодого человека. Прямо сейчас он собирается на собеседование ради работы, которая поможет платить по счетам. Но будильник не прозвенел, в штанах оказалась дырка, шнурки на ботинках порвались, тостер взорвался, на улице собака украла шарф, и эта цепь случайностей помешала Полу пройти интервью, но привела к другой двери с надписью…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Екатерина Елисеева 5 апреля 2023, 22:33
Оценка
Фильм на любителя, очень всё загадочно
5 апреля 2023, 22:33 Ответить
Maryka 5 апреля 2023, 22:58
Оценка
Ровно до середины ждала завязку сюжета, ну или хотя бы более менее интересное действо, но не тут то было: завязка длилась ровно 5 минут, развязка примерно столько же и по классике счастливый финал. Вообще не поняла, что к чему, сюжет, ну, очень скучный, явно рассчитанный на детскую аудиторию, лично у меня вообще интереса никакого не вызвал, хотя фентези с возрастным цензом 12+ априори, на мой взгляд, должен быть захватывающим и держать внимание зрителя от начало и до конца. Здесь же создатели решили не раскрывать значимых деталей, главных героев и идею фильма в целом, будто пытались уместиться в стандартный 1 30 хронометраж, ну или посчитали, что с сюжетом зрители должны были ознакомиться, прочитав заранее книгу, по которой и был снят фильм - Т. Холта \"Переносная дверь\". Актёрский состав неплохой, но спецэффекты малобюджетные и совсем никакие, а тёмные тона фильма заставляли глаз напрягаться и всматриваться в детали на протяжении всего просмотра. Собственно, никакой яркости ни от красок, ни от сюжета. 2 звезды ставлю только за проведённый вечер в кинотеатре и попытку создателей скрасить мои трудовые будни🤪
5 апреля 2023, 22:58 Ответить
User 6 апреля 2023, 17:18
Оценка
Сегодня ходила смотреть , фильм очень пониавился тем , что есть начало и есть конец , держит в напряжении весь фильм , с юмором , игра Вальца потрясающая ( играл двойную роль) вообщем понравилось! всем советую !
6 апреля 2023, 17:18 Ответить
Иван Блынский 7 апреля 2023, 23:07
Оценка
Слабый фильм с избитым поворотом сюжета о неком злодее, решившем зомбировать население для личных выгод. Естественно, добро, если можно так выразиться, в итоге побеждает зло. Нарочито комичные персонажи. Масса длинных второстепенных деталей, уводящих от общей логики, которой особо не видно. Никакой психологии. Любовная линия "по австралийски" - строга, без поцелуев даже. И "вишенка на торте" - превращение Сэма Нилла в гоблина. Даже не смешно, а грустно как-то. Похоже на дешевую пародию аналогичных фильмов или такой оригинальный троллинг зрителей. Жалко, что в эту историю ввязались достойные и яркие актеры - Вальц и Сэм Нилл (пара баллов только за них). Жалко и потраченного времени.
7 апреля 2023, 23:07 Ответить
Cr 11 апреля 2023, 13:46
Оценка
Прекрасный фильм!
11 апреля 2023, 13:46 Ответить
Костя Дребнев 15 апреля 2023, 10:44
Оценка
Норм
15 апреля 2023, 10:44 Ответить
tatianas51 25 апреля 2023, 18:17
Оценка
Мне кажется такого рода фильмы многие подсознательно сравнивают с Гарри Поттером. От этого фильм кажется ещё слабее чем он есть.
25 апреля 2023, 18:17 Ответить
r01 26 апреля 2023, 01:43
Оценка
Фильм очень коутой! Всё время держит в напряжении! А когда ты осознаёшь, что половина фильма снималась в космосе, чувство будто ты словно сам побывал там.
Такого сюжета и реалистичных кадров я ни в одном фильме не видел. 10 баллов!
Не верьте негативным отзывам. Они написаны до официального выхода фильма. И они не отражают реальности.
26 апреля 2023, 01:43 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пропавшая
Пропавшая 2 комментария
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь 2 комментария
(Не)идеальные парочки
(Не)идеальные парочки 2 комментария
Гипнотик
Гипнотик 7 комментариев
Переводчик
Переводчик 62 комментария
Движение вверх
Движение вверх 68 комментариев
Барби
Барби 15 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 38 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 98 комментариев
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 6 комментариев
Звездный разум
Звездный разум 6 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава
2022, Великобритания, триллер
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Related video
Такие ногти делают только «бабки»: маникюр, от которого надо всем отказаться
С каждым днем все больше похожи: дядю Газманова на сцене видели сотни раз, но не узнавали
Лицо на место приросло: Мег Райан после пластики и сейчас будто разные люди
Первая красавица советского кино отказалась от пластики: сложно в это поверить, увидев ее лицо сейчас (фото)
Глаза папины: на дочь Елина из «Ста дней до приказа...» невозможно смотреть без умиления
Оксана Федорова раскрыла, как заставить восхищаться собой: поспорить с ней сложно
Нина из «Мажора» прославилась благодаря странному изъяну: что с ней не так
Пластика не помогла: оголившаяся Саша Черно из «Дома-2» шокировала формами
Скандал набирает обороты: оплевавшему коллег Певцову дали звонкую оплеуху «сверху»
Взял грех на душу: Козловского возненавидели даже преданные поклонницы
У Елены Воробей есть сестра: вот кто выиграл генетическую лотерею (фото)
«Безумная» американская песня стала хитом СССР: как только цензура пропустила
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше