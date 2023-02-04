Кристоф Вальц и Сэм Нил управляют необычной фирмой в трейлере фэнтези «Бюро магических услуг»

Кинокомпания Madman Films выпустила дебютный трейлер австралийского приключенческого фэнтези «Бюро магических услуг», которое является экранизацией одноименного романа из книжной серии Тома Холта. Ведущие роли в фильме сыграли молодые актеры Патрик Гибсон («Тень и кость») и Софи Уайлд («Вы меня не знаете»), а также двукратный лауреат премии «Оскар» Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки») и звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил.

В центре повествования окажется стажер таинственной лондонской организации Пол Карпентер (Гибсон), который выясняет, что его коварные работодатели планируют разрушить древний волшебный мир с помощью современных корпоративных практик. Объединившись со своей коллегой Софи Петтингель (Уайлд), протагонист отправляется в захватывающее путешествие.

Снял фильм режиссер Джеффри Уокер («Молодой Скала», «Агнцы божьи»). Адаптацией литературного первоисточника занимался Леон Форд («Люби меня», «Пианино»). В остальной актерский состав вошли Миранда Отто, Дэймон Херриман, Крис Пэнг, Джессика Де Гау, Рэйчел Хаус, Лулу МакКлэтчи и Арка Дас.

Прокатчик Global Film выпустит «Бюро магических услуг» в российские кинотеатры 6 апреля.