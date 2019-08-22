Морг, 2019

Диего получил работу охранником в не самом типичном месте — морге. Дежурить по ночам в таком месте — не самая приятная задача. В свою первую вахту Диего начинает замечать что-то странное. Ему кажется, что в стенах морга прячется какое-то существо…
«Морг» — парагвайский фильм ужасов, снятый и спродюсированный Уго Кардосо. Это первая работа Кардосо в большом кино. Фильм был выпущен в прокат еще летом прошлого года и собрал неплохую кассу в родной стране. Всего было продано более двадцати тысяч билетов. Главные роли исполнили Пабло Мартинес и Уилли Виллальба, для которых картина также стала первой в актерской карьере.
Действие разворачивается в течение одной ночи, когда охранник Диего (Пабло Мартинес) оказался заперт в морге региональной больницы Энкарнасьона. Мужчина сталкивается с совершенно шокирующими паранормальными событиями, которые навсегда меняют его отношение к жизни. Жуткий монстр, который живет в стенах морга, кажется, перепугал до смерти уже не одного охранника. Именно по этой причине это место было вакантно такое долгое время.
Режиссер фильма Уго Кардосо утверждает, что сюжет «Морга» основан на реальных событиях.
У картины весьма скромный хронометраж — всего 81 минута.
Премьера прошла 22 августа 2019 года.
«Морг» в течение двух недель держался на первом месте по продажам билетов в Парагвае.
Все герои фильма говорят на испанском языке.
Дебюту Кардосо удалось обогнать «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино в домашнем прокате.
Бюджет «Морга» составил 65 тысяч долларов.
Провести ночь в морге — то еще развлечение не для слабонервных, и новенькому охраннику в этом плане «повезло». На первом же дежурстве он замечает очень странные вещи и сталкивается с потусторонней сущностью, способной прятаться в тени и настроенной явно враждебно.