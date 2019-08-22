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Morgue

Морг, 2019

2019 / Парагвай
4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Фильм ужасов о новичке-охраннике, который проводит свое первое дежурство в морге.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Диего получил работу охранником в не самом типичном месте — морге. Дежурить по ночам в таком месте — не самая приятная задача. В свою первую вахту Диего начинает замечать что-то странное. Ему кажется, что в стенах морга прячется какое-то существо…

«Морг» — парагвайский фильм ужасов, снятый и спродюсированный Уго Кардосо. Это первая работа Кардосо в большом кино. Фильм был выпущен в прокат еще летом прошлого года и собрал неплохую кассу в родной стране. Всего было продано более двадцати тысяч билетов. Главные роли исполнили Пабло Мартинес и Уилли Виллальба, для которых картина также стала первой в актерской карьере.

Действие разворачивается в течение одной ночи, когда охранник Диего (Пабло Мартинес) оказался заперт в морге региональной больницы Энкарнасьона. Мужчина сталкивается с совершенно шокирующими паранормальными событиями, которые навсегда меняют его отношение к жизни. Жуткий монстр, который живет в стенах морга, кажется, перепугал до смерти уже не одного охранника. Именно по этой причине это место было вакантно такое долгое время.

 

Режиссер фильма Уго Кардосо утверждает, что сюжет «Морга» основан на реальных событиях.

У картины весьма скромный хронометраж — всего 81 минута.

Премьера прошла 22 августа 2019 года.

«Морг» в течение двух недель держался на первом месте по продажам билетов в Парагвае.

Все герои фильма говорят на испанском языке.

Дебюту Кардосо удалось обогнать «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино в домашнем прокате.

Бюджет «Морга» составил 65 тысяч долларов.

Провести ночь в морге — то еще развлечение не для слабонервных, и новенькому охраннику в этом плане «повезло». На первом же дежурстве он замечает очень странные вещи и сталкивается с потусторонней сущностью, способной прятаться в тени и настроенной явно враждебно.

4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 16 сентября 2020
Премьера онлайн 11 мая 2021
Премьера в мире 22 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Уго Кардосо
В ролях
Франсиско Айала
Мария дель Мар Фернандес
Абель Мартинес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Морг 4 постера
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Морг
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за 1 рубль
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Неудачник Диего спешит на машине к своей девушке и случайно роняет телефон где-то в салоне. Любой человек посоветовал бы ему остановиться или достать мобильник уже по приезде, но молодой парень не видит причин терять драгоценное время на темной и пустой дороге. Эта безответственность заканчивается трагедией. Он сбивает перебегавшего дорогу пешехода. В панике Диего уезжает с места преступления, надеясь, что остался незамеченным. Через пару дней это происшествие должно показаться лишь дурным…
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