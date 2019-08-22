Морг, 2019

Диего получил работу охранником в не самом типичном месте — морге. Дежурить по ночам в таком месте — не самая приятная задача. В свою первую вахту Диего начинает замечать что-то странное. Ему кажется, что в стенах морга прячется какое-то существо…

«Морг» — парагвайский фильм ужасов, снятый и спродюсированный Уго Кардосо. Это первая работа Кардосо в большом кино. Фильм был выпущен в прокат еще летом прошлого года и собрал неплохую кассу в родной стране. Всего было продано более двадцати тысяч билетов. Главные роли исполнили Пабло Мартинес и Уилли Виллальба, для которых картина также стала первой в актерской карьере.

Действие разворачивается в течение одной ночи, когда охранник Диего (Пабло Мартинес) оказался заперт в морге региональной больницы Энкарнасьона. Мужчина сталкивается с совершенно шокирующими паранормальными событиями, которые навсегда меняют его отношение к жизни. Жуткий монстр, который живет в стенах морга, кажется, перепугал до смерти уже не одного охранника. Именно по этой причине это место было вакантно такое долгое время.